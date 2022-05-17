Twitter'da her 5 hesaptan 1'i sahte

Elon Musk'ın satın alımını askıya almasına neden olan Twitter'da gerçek-bot hesap sayısı, bağımsız bir araştırmayla ortaya konuldu. Araştırma, gerçek sayının Twitter'ın açıkladığından 4 kat daha fazla olduğuna işaret etti. Twitter'ın her 100 takipçisinin 16'sı sahte olurken, Elon Musk'ın takipçilerinin yüzde 70,23'ünün sahte olabileceği iddia edildi.

