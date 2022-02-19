Twitter'da 'Ethereum'lu bahşiş

Twitter tarafından yapılan açıklamalarda, artık Ethereum ile de ödeme yapılabileceği ifade edildi. Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre bahşiş özelliğinin kapsamı genişletilmeye devam edecek. Bu bağlamda; Ethereum tabanlı diğer tokenler de bahşiş ödemeleri için kullanıcıların hizmetine sunulacak. Üstelik bu tokenler arasında dolar gibi para birimlerine endeksli stabil kripto para birimleri de yer alacak. Ancak Twitter, şu an için herhangi bir takvim açıklamadı. Altcoinlerle bahşiş verebilmek için bir süre daha beklenmesi gerekecek.

