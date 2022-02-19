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19 Şubat 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 16:00:00

Twitter'da 'Ethereum'lu bahşiş

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Twitter, bundan bir süre önce içerik üreticiler için bahşiş isimli bir özelliği kullanıma sunmuştu. Bu özellik, içerik üreticilere maddi olarak destek olunmasına imkan tanıyordu. Ödeme seçenekleri arasında Bitcoin yer alıyordu. Şirket şimdi, bahşiş özelliğinin kapsamını genişlettiğini duyurdu.

Twitter tarafından yapılan açıklamalarda, artık Ethereum ile de ödeme yapılabileceği ifade edildi. Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre bahşiş özelliğinin kapsamı genişletilmeye devam edecek. Bu bağlamda; Ethereum tabanlı diğer tokenler de bahşiş ödemeleri için kullanıcıların hizmetine sunulacak. Üstelik bu tokenler arasında dolar gibi para birimlerine endeksli stabil kripto para birimleri de yer alacak. Ancak Twitter, şu an için herhangi bir takvim açıklamadı. Altcoinlerle bahşiş verebilmek için bir süre daha beklenmesi gerekecek.

Etiketler : twitter kripto para ethereum
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