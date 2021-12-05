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05 Aralık 2021 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 15:30:00

Twitter'da büyük hata! Kullanıcılardan özür dilendi

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Gizlilik ilkelerini değiştiren Twitter, fotoğraf ve video paylaşımında rıza esasını gözetecek.

Gizlilik ilkelerini değiştiren Twitter, fotoğraf ve video paylaşımında rıza esasını gözetecek. Şirketin yeni politikasını kötüye kullanan bazı kişiler, gazetecileri ve araştırmacıları ihbar etti. Asılsız ihbarlar nedeniyle hesapları askıya alan Twitter, "koordineli ve kötü niyetli rapor" adı altında yapılan şikayetler sebebiyle hata yaptığını itiraf ederek, kullanıcılardan özür diledi.

Etiketler : Twitter HATA fotoğraf ve video paylaşımı rıza esası
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