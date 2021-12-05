Twitter'da büyük hata! Kullanıcılardan özür dilendi

Gizlilik ilkelerini değiştiren Twitter, fotoğraf ve video paylaşımında rıza esasını gözetecek. Şirketin yeni politikasını kötüye kullanan bazı kişiler, gazetecileri ve araştırmacıları ihbar etti. Asılsız ihbarlar nedeniyle hesapları askıya alan Twitter, "koordineli ve kötü niyetli rapor" adı altında yapılan şikayetler sebebiyle hata yaptığını itiraf ederek, kullanıcılardan özür diledi.

