Twitter'da 60 dakikalık videolar paylaşılabilecek

Platforma para veren bu kullanıcılar, artık web sürüm üzerinden 1080p çözünürlükte 60 dakikaya kadar video yükleyebilecekler. Bu videonun boyutu, maksimum 2 GB olabilecek.

Twitter'ın resmi açıklamasına göre Twitter Blue abonesi olan kullanıcılar, bundan sonra platforma 1080p çözünürlükte 60 dakikaya kadar videolar yükleyebilecekler. Ancak bu noktada iki kısıtlama ile karşılaşıyoruz. Bunlardan ilki, yüklenen video boyutunun 2 GB ile sınırlandırılmış olması. İkinci kısıtlama ise yeni özelliğin sadece web sürümde çalışıyor olması. iOS veya Android kullanan Twitter Blue aboneleri, 1080p çözünürlükteki videolarda 512 MB boyut ve 10 dakika sınırına maruz kalacaklar. Ancak bu karar, Twitter Blue abonelerinin yükledikleri her videonun 1080p çözünürlükte olacağı anlamına gelmiyor. Twitter, videoyu izleyen kullanıcıların kesintisiz bir deneyim yaşayabilmesi için, video çözünürlüğünü otomatik olarak düşürebileceğini belirtiyor.

