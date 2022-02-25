Twitter'a arama çubuğu

Twitter, "Ayarlar ve Gizlilik" kısmına arama getiriyor. Artık, uygulama içerisinde bir ayarı değiştirmek istediğinizde o ayarı bulmaya çalışırken artık vakit kaybetmeyeceksiniz. "Ayarlar ve Gizlilik" kısmında belirli bir ayarı bulmak istediğinizde kullanabileceğiniz bir arama çubuğu olacak. Birçok kullanıcı, bir ayarı bulmaya çalışırken zorlanıyor olacak ki tweet, yeni özellik hakkında güzel tepkiler aldı. Yeni işlev, Twitter'ın tüm versiyonlarında kademeli olarak güncellenecek.

