Twitter, ofis eşyalarını satışa çıkarıyor

ABD'li iş adamı Elon Musk tarafından satın alınan sosyal medya platformu Twitter, San Francisco'daki genel merkezinde bulunan ofisindeki bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Heritage Global Partners aracılığıyla 17-18 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek açık artırmada ofiste bulunan fazlalık eşyaların yanı sıra "@" şeklindeki dev çiçeklik ve Twitter'ın sembolü olan mavi kuş heykelleri de satışa sunulacak.

