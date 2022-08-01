Twitter 'Facebook'a benzeyecek

Twitter, paylaştığınız gönderilerde sadece tek bir tip medya dosyası paylaşmanıza olanak tanıyan özelliğini değiştiriyor. Artık aynı Facebook'taki gibi aynı anda GIF, video ve fotoğraf barındıran gönderiler paylaşabileceksiniz. Sosyal medya platformundan yapılan açıklamada "Bu özelliğin insanların kendilerini Twitter'da 280 karakterin ötesinde daha yaratıcı bir şekilde ifade etmek için kullanabilmesini umuyoruz" denildi.

