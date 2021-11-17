Twitter, ana sayfayı Instagram'a benzetti
İki aydır 'kaybolan tweet' sorunu yaşayan kullanıcılara kulak veren Twitter, web sürümüne önemli bir değişiklik getirdi.
İki aydır 'kaybolan tweet' sorunu yaşayan kullanıcılara kulak veren Twitter, web sürümüne önemli bir değişiklik getirdi. Bu sorunu çözmekle kalmayan Twitter, ana sayfanın tasarımını değiştirdi. Instagram benzeri, ekranda daha geniş alan kaplayan içerik dizaynını hayata geçirdi. Yeni görünüm iOS'ten başlayarak kademeli olarak erişime açıldı.
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