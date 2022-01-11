Hürjet'te kritik adım

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11 Ocak 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 15:00:00

TUSAŞ kapılarını ilk kez açtı! HÜRJET'in montajına başlandı

Kaynak: TRT Haber

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2023 yılında havalanması beklenen Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet'in üretim ve montaj faaliyetlerine başlandı. TUSAŞ tarafından uçuş için 2 prototipi üretilecek projede, 1400 mühendis ve teknisyen uçağın 7 bin 794 parçasını bir araya getirmek için yoğun mesai harcıyor.

TUSAŞ, Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı HÜRJET'in üretimine başlanan tesisin kapılarını ilk kez açtı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, sanal ortamda tasarlanan, her bir parçasının tasarımında yıllarca emek harcanan Hürjet'in parçaları, elle tutulur, gözle görülür hale geldi.

Türkiye'nin ilk yerli jet uçağının üretim ve montaj hattı görüntülendi.

2017 yılında başlatılan Hürjet projesinde, üretim ve montaj faaliyetlerine başlandı.

Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ tarafından uçuş için 2 prototip üretilecek.

Uçağı bir bütün olarak üretmediklerini, parçalara böldüklerini söyleyen TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Atilla Doğan, "Mesela gövdeyi birkaç parçaya bölüyoruz. Kanatlar ayrı oluyor, kuyruğu ayrı oluyor. Bunların her birinin ayrı bir montaj takımı oluyor. Şimdi bu süreçteyiz biz." dedi.

Hürjet projesinde, mühendis ve teknisyenlerden oluşan 1400 kişi uçağın 7 bin 794 parçasını bir araya getirmek için yoğun mesai harcıyor. Parçalar tamamen bir araya getirildiğinde uçağın ilk prototipi bu yıl içinde hangardan çıkacak.

Halihazırda yurt dışından da talep gören Hürjet, yabancı muadilleri arasında en genç olanı.

Doğan, "Dünyanın geldiği en son teknolojiyi içeren bir uçak olacak. Özellikle aviyonik kısmında uçuş kontrol anlamında bizim uçağımız diğerlerinden daha üstün olacak. Çünkü en son teknolojiyi içeren bir uçak olacak." diye konuştu.

Hürjet'in üretimi sırasında elde edilecek deneyim ve testlerinden çıkacak sonuçlar Milli Muharip Uçak Projesi'ni de hızlandıracak.

Etiketler : TUSAŞ Hürjet Milli Muharip Uçak Projesi
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