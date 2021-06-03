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03 Haziran 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 09:30:00

TUSAŞ duyurdu! Aksungur İHA ilk görevine başladı

Kaynak: AA

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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur İHA, ilk saha görevine başladı. Aksungur, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı (İHA) Aksungur, Orman Genel Müdürlüğünün hizmetine girdi.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Aksungur, TUSAŞ'ın Ankara tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı'na uçarak ilk saha görevine başladı. Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlanacak olan Aksungur, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur İHA, silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kırdı.

ANKA platformundan yola çıkılarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesiyle kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

Etiketler : Aksungur İHA ANKA platformu SATCOM
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