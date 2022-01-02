TUSAŞ CEO'su Kotil müjdeyi verdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Prof. Dr. Temel KOTİL, TUSAŞ çalışanları için bir yeni yıl mesajı yayınladı.

KOTİL, TUSAŞ'ın 2022 yılı hedeflerine değindi. Konuşmasının başında 2021 yılında hayatını kaybeden 7 TUSAŞ çalışanını anan Prof. Dr. KOTİL, trafik kazasında hayatını kaybeden TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar DEMİR için 'O, diğer arkadaşlarımız gibi artık bizim TUSAŞ şehidimizdir." ifadesini kullandı.

Yeni yıl mesajında ilk olarak 2021 yılındaki gelişmelere değinen Prof. Dr. Temel KOTİL, TUSAŞ ile ABD merkezli Spirit AeroSystems arasında imzalan ve 1.5 milyar dolardan fazla değere sahip olan sözleşmeyi hatırlattı.

Prof. Dr. Temel KOTİL'in açıklamasında öne çıkanlar ise şu şekilde:

"TUSAŞ, TÜRKİYE'NİN SAVUNMADAKİ AMİRAL GEMİSİ"

"Şirkette 5 yılım doldu, 6'ncı yılımdayım. Çok güzel, pırıl pırıl bir şirket elimizde var. Binali Yıldırım Başbakanı'mız Kazakistan'da TUSAŞ'ı tanıtırken, "Türkiye'nin, savunmadaki amiral gemisi" dedi. Kulaklarımla duydum. Yalnızca Binali Başbakanım demiyor, bütün devlet büyüklerimiz ve vatandaşımız diyor.

"ÖZGÜVEN, ZİRVE YAPMIŞ DURUMDA"

Bir televizyon programında, telefon numaramı paylaştım. Birçok telefon geliyor bana. Birçok kişi, hem teşekkürlerini bildiriyor hem de gelip çalışayım diyor. İlk okula giden bir genç kardeşimiz, telefonla bana ulaştı; "Temel Amca, büyüyünce beraber çalışalım" dedi. Özgüven, on numara. Bu genç çocuklar ve Türkiye bize diyor ki: "Beraber çalışalım." Özgüven, tam zirve yapmış durumda.

"MİLLİ MUHARİP UÇAK, ASLAN KÜKREMESİ GİBİ MOTOR ÇALIŞTIRACAK"

İnşallah 2022'de; HÜRJET'imiz uçmak için kanatlarını açacak ve yer testleri bitecek, 11 tonluk ATAK-II'miz aynı şekilde rotorunu döndürmeye başlayacak ve Milli Muharip Uçak'ımız da motorunu, bir aslan kükremesi gibi çalıştıracak.

"MALEZYA'YA 18 ADET HÜRJET"

2021 yılında Kazakistan'a ANKA'nın satışını gerçekleştirdik. HÜRKUŞ'un, Nijer'e satışı gerçekleşti. Bugünlerde, başka güzel haberler bekliyoruz. Malezya'daki ihalede, 18 HÜRJET'imiz ile yarışıyoruz. 2022'de inşallah, 18 HÜRJET'i Malezya'ya satmak bize nasip olur."

"DİĞER SÖZLEŞMELER GELİYOR"

Tunus'un ardından Kazakistan'a ihracatı gerçekleştirilen ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA)'na değinen Prof. Dr. Temel KOTİL, "Kazakistan'da yüzümüzü güldürdü. Diğer sözleşmeler geliyor, onları da gelince paylaşalım." ifadelerinde bulundu.