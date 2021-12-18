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18 Aralık 2021 Cumartesi 22:29:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 22:29:00

Türksat 5B paylaşımı: İz bırakmaya hazır mıyız?

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5B ile ilgili video paylaşımı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5B ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı paylaşımda, "İz bırakmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE UZAYDA BÜYÜYOR

Türksat 5B uydusunun uzaya gönderilmesi için geri sayım sürüyor. Uydu, Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden pazar günü Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Türkiye'nin haberleşme kapasitesine büyük güç katacak Türksat 5B uydusu ile ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B ile ilk kez yerli tasarlanan ekipmanların uzaya gönderileceğini söyledi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, AYRICA ŞUNLARI KAYDETTİ;

"Türksat tarafından belirlenen 'Yerli Endüstri Katkı Programı' Türksat 5B'de uygulandı. Türkiye'de üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu sayede, ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi, Türksat 5B uydusuyla gerçekleşecek. 42 derece doğu yörüngesinde 35 yılı aşkın süre hizmet verecek uydu aynı zamanda, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak. Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle, karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere internet altyapısı rahatlıkla kurulabilecek.

VERİ KAPASİTESİ 15 KAT ARTACAK

Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydumuz olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Kapsama kapasitesi hayli geniş olacak uydumuzla Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelere hitap edebileceğiz. Yeni uydumuz ayrıca, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak."

Geniş bant veri kapasitesiyle büyük bir nüfusa ticari servis hizmeti sunacak. Türksat 5B'nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı öngörülüyor. Uydunun devreye alınmasıyla TÜRKSAT A.Ş. haberleşme uydularının sayısı beşe çıkacak.

TÜRKSAT 5B İÇİN 3 İLDE YER İSTASYONU

Türksat 5B uydusunun Ka-Bant veri haberleşmesinde kullanılmak üzere yer istasyonları projelendirildi. Yer istasyonlarının Ankara, İzmir ve Van'da kurulması planlandı.

Ka bant yer istasyonları Türksat 5B uydusunun yörüngeye yerleşmesiyle kullanılmaya başlanacak.

Türksat AŞ Faaliyet Raporu'na göre, uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, Türksat 5B'nin de hizmet vermeye başlamasıyla 8'e yükselecek. Ülkenin 31 derece doğu yörüngesindeki haklarını korumak ve yeni yörüngede farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilmek üzere Türksat 5A uydusu uzaya gönderildi.

Airbus Defence&Space (Airbus D&S) firması ile sözleşmesi imzalanan Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının tasarım ve üretim çalışmaları 1 Kasım 2017'de resmi olarak başlamıştı. Türksat 5A uydusu 8 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya başarılı bir şekilde fırlatıldı. Türksat 5B uydusunun ise 9 Aralık'ta Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması hedefleniyor.

Fırlatma kütlesi yaklaşık 4 bin 500 kilogram olan uydu, 15 kilovat elektriksel güce sahip olacak.

TÜRKSAT 6A UYDUSU 2022 YILINDA HİZMETE ALINACAK

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ise sözleşmesi 15 Aralık 2014'te imzalanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türksat müşteri kurum, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü proje yönetici kurum, TAI, ASELSAN ve CTech proje yüklenici kurumlar olarak yer aldı.

Japonya'da teknoloji transfer programında yetişen Türksat mühendisleri de bu projede görev alıyor.

Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde üretimi devam eden uydunun fırlatıcı seçiminin, bu yıl yapılarak sözleşmesinin imzalanması hedefleniyor. Türksat 6A uydusunun, 2022 yılında uzayda hizmete alınması planlanıyor.

Etiketler : Adil Karaismailoğlu Türksat Uydu Uzay Çalışmaları
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