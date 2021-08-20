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20 Ağustos 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 11:30:00

Türkiye'ye heyecanlandıran teklif! Oleg Urusyki: Birlikte üretebiliriz

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) kapsamında Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urusyki ile görüştü. ASELSAN'ın Ukrayna'da bir merkez açmak istemesinin kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Urusyki, TÜBİTAK'ın da tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti. Urusyki, 'Ukrayna 2021-2025 Uzay Programı'nı tamamlamak üzere. Bu program kapsamında Türkiye ile bir ortak fırlatma sistemi üretilebiliriz.' ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dönmez, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) kapsamında Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urusyki ile görüştü. Görüşmeye TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da katıldı.

Görüşmede, iki ülke arasında başta savunma sanayisi olmak üzere sanayi ve teknoloji alanındaki iş birlikleri değerlendirildi, geniş bir alanda sürdürülen çalışmaların daha da ileriye taşınmasının her iki ülkenin de faydasına olacağı ifade edildi.

Dönmez, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile Ukrayna'nın muadil kurumu arasında ortak bir komite kurulabileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Savunma sanayisi alanındaki iş birliği iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın inşası için kritik öneme sahip. Ukrayna'nın özellikle motor üretiminde sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, ortak üretimle iki ülkenin başarısı için kullanılabiliriz. Ülkemizin özellikle sanayi bölgelerindeki tecrübelerini Ukrayna'ya aktarabiliriz. Havacılık ve savunma sanayisi alanında ortak bir sanayi bölgesi kurulması halinde Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK UZAY'ın, Ukrayna Yuzhnoye Devlet Tasarım Ofisi ve diğer muadil kuruluşlarıyla uydu sistemleri geliştirme konularında birlikte çalışabilirler."

- "TECRÜBELERİNİZDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urusyki de Türkiye'nin savunma sanayisinde kendini ne kadar iyi geliştirdiğini IDEF 2021'de gördüğünü bildirdi.

Urusyki, Ukrayna'nın Türkiye'den öğrenebileceği şeyler olduğuna işaret ederek, "Türkiye ve Ukrayna'nın havacılık alanında kaydettiği iş birliği seviyesi mutluluk verici ancak bu seviyeyi daha da ileriye taşıyabiliriz. 5. nesil muharip uçak üretiminde iş birliğine gidebilir, silah ve teçhizatta ortak üretim gerçekleştirilebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN'ın Ukrayna'da bir merkez açmak istemesinin kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Urusyki, TÜBİTAK'ın da tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti. Urusyki, "Ukrayna 2021-2025 Uzay Programı'nı tamamlamak üzere. Bu program kapsamında Türkiye ile bir ortak fırlatma sistemi üretilebiliriz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urusyki ASELSAN Ukrayna TÜBİTAK
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