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01 Eylül 2023 Cuma 13:58:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 13:58:00

Türkiye'nin ilk yerli su altı robotu "ROV" ile yasak avcılığın önüne geçiliyor

Kaynak: AA

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HOYTEK tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli su altı robotu "ROV" ile mavi vatanda yasak avcılığa göz açtırılmıyor.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) standında yerli ve milli ürünler yerini aldı.

Bu kapsamda HOYTEK tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli su altı robotu "ROV" da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

EGM Koruma Şube Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekiplerince kullanılan cihaz, boğulma vakalarını önlemek için devriye gezerken suda mahsur kalanların yardımına da teknik ekipmanlarıyla ulaşıyor.

Makro ve mikro olmak üzere derinliğe göre kullanım alanının değiştiği cihaz, denizin yaklaşık 250 metre altına kadar inebiliyor.

Cihazı kullanan polisler, sonardan aldıkları frekansla saniyeler içinde olay mahallinin tam konumuna ulaşabiliyor.

DENİZLERDE İHLAL EN ÇOK YASAK AVCILIKTA YAPILIYOR

Cihaz sayesinde denizlerdeki yasak avcılığın da önüne geçiliyor.

Ekipler, midye avcılığı gibi denizlerde yasak avlanma kategorisi kapsamına giren usulsüz durumlarda cihazla tespit edilen konumlardaki teknelere para cezası kesiyor.

Ayrıca yasağın en çok ihlal edildiği Marmara Denizi'nde avcılara göz açtırılmazken, boğazlardan geçen yerli ve yabancı gemiler de denizleri kirletmemeleri için denetleniyor.

Etiketler : teknofest su altı robotu rov avcılık
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