Türkiye'de ilk olarak yeni akademik yılda öğrenci alınacak Hacettepe Üniversitesindeki Yapay Zeka Mühendisliği Lisans Programı'na 2019 yerleştirme puanına göre 30 kişilik kontenjan ayrıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunda "Yapay Zeka Mühendisliği"nin de bulunduğunu belirterek, üniversite olarak bunda da öncü olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özen, Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Lisans Programı'nın eğitim öğretime yeni akademik dönemle başlayacağını belirtti.

Özen, bu yıl ABD'nin ve dünyanın en iyi üniversitesi olarak tanımlanan Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT), Yapay Zeka Fakültesinin (School of Computing) kurulduğunu ifade ederek, "Yine bu yıl içerisinde Hacettepe Üniversitesinde yapay zeka mühendisliğinin bilgisayar mühendisliğinin içinde ayrı bir lisans programı olarak üniversite seçme sınavı kataloğunda yer almasını çok önemsiyoruz. Bu aslında üniversitemizin öğretim üyelerinin isteği. Benim arzum ve Sayın YÖK Başkanımızın da takdirleriyle oluştu. Ben, YÖK Başkanımıza da özellikle bu konuda üniversitemize gösterdiği bu tercih için teşekkür ediyorum. Bu alanda Hacettepe Üniversitesi tek kamu üniversitesi olarak yapay zeka mühendisliği için 30 kontenjana sahip." diye konuştu.

- "ALTYAPI OLARAK HAZIRIZ"

Yenilikçi bir programla öğrenci yetiştirecek olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, bu alanda da akademik ve programa ilişkin altyapısını sağlam yapmadan öğrenci almayacak kadar ciddi bir üniversitedir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 25'in üstünde öğretim üyesi var. Bunların içinde sadece ve sadece yapay zeka konusunda kendisini özelleştirmiş 5'in üzerinde öğretim üyesi bulunmaktadır. Dolayısıyla altyapı olarak hazırız. Programın gecikmeden başlaması da ülkemizin geleceği açısından önem taşıyor. Bugün verilecek eğitimin meyvesini 4 yıl sonra alacağız."

- "DOKTORUN TECRÜBESİ İLE BİRLİKTE TANIDA İDEAL YAKALANACAK"

Rektör Prof. Dr. Özen, yapay zekanın "insan beyninin yeteneklerinin bilgisayarlara kazandırılması" olarak tanımlandığını anlatarak, "Yapay zeka, bunun ötesine geçerek zaman zaman insan beyninin yapamayacağı sınırları da bilgisayar teknolojisiyle geçebilmeyi hedefleyen bir alandır." diye konuştu.

Yapay zekanın gelecekte birçok alanda kullanılacağının altını çizen Özen, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyada 1970'lerde üretilen veri günümüzde bir gün ya da bir saatte üretilebiliyor. Bu kadar çok veriyi işleyebilmek insan beyni için mümkün değil. Bu kadar verinin anlamlı hale gelmesi de yapay zeka programlarıyla mümkün. Örneğin, çok deneyimli radyoloji uzmanı binlerce filmi görmüştür ve bu filmler bir hastalığın tanısıyla ilgili bir fotoğraf çizmiştir. Çünkü, tanı böyle konulur. Bu, insan zekasının artıları yanında insan zekasının unutmak ve bazı ayrıntıları gözden kaçırmak gibi eksileri de vardır, kanıksanabiliyor.

Yapay zeka programında binlerce film değerlendirildiğinde, 'belli bir hastalıkta bu şekilde görülüyor' diye bilgisayara tanımlandığında tüm ayrıntıları içeren ve yanılgı payının da genellikle insan beyninin yanılma payından daha az olan bir özellik taşıyor."

Yapay zekanın, radyoloji dışında tıpta birçok alanda kullanılacağını aktaran Özen, bu programların hekimlerin yerini alabileceğine yönelik değerlendirmelerin de çok uygun olmadığını vurguladı. Özen, "Bu bana göre çok doğru olmayan abartılı bir değerlendirme olur. Yapay zeka, hekimlerin koydukları tanıyı daha az hatayla yapması, desteklemesi anlamında insan sağlığında teknolojinin katkısını getirmeyi sağlayacaktır. Doktorun tecrübesi ile birlikte tanıda ideal yakalanacaktır." ifadelerini kullandı.

- "İSTİHDAM ALANI GENİŞ"

Prof. Dr. Özen, yapay zeka mühendislerinin gelecekte istihdam alanlarının geniş olduğuna dikkati çekerek, "Yapay zeka, tıbbın dışında hukuk, güzel sanatlar, diş hekimliği, savunma sanayisi, istihbarat gibi bir çok alanda kullanılacak." dedi.

Hukuk alanında yapay zeka kullanımına örnek veren Özen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hukukta, çok uzun kanunlar var. Bu bilgiler uygun yapay zeka programlarıyla belli bir sorunu çözmek anlamında taratılarak, oradan çıkarılacak veriyle hukukçunun karar vermesi yine özünde olası hatayı azaltacak ve hukukçuya destek verecektir. Yapay zekanın kullanım alanı çok daha fazla genişleyecek."

AA