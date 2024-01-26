VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a İsveç teşekkürü
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile İstanbul'da görüştü
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı
"Türkiye'nin güçlenmesi, NATO'nun güçlenmesi demektir"
CIA şefinin Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve esir takası görüşmesi yapacağı iddia edildi
Ticari araç sürücülerinin "yaş şartı" düzenlemesinde süre 1 yıl uzatıldı
26 Ocak 2024 Cuma 11:38:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 11:38:00

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, bugün "OKSİJEN SATURASYONU" deneyine başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bugün Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında icra edeceği 13 deney arasında yer alan "OKSİJEN SATURASYONU"nu yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirdiği çalışmalarına 6. deneyiyle devam etti.

Gezeravcı, bugün, Nişantaşı Üniversitesinden Oğuzhan Aydemir'in proje yöneticisi olduğu, "OKSİJEN SATURASYONU" deneyini hayata geçirdi.

Söz konusu deneyle, yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor.

ŞİMDİYE KADAR 5 DENEY ÇALIŞMASINI BAŞLATTI

Gezeravcı, ISS'ye ulaştığı günden bu yana 5 deneyi hayata geçirdi.

Astronot Gezeravcı, Tuz Gölü'nde yetişen endemik Schrenkiella Parvula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkileri araştıran "EXTREMOPHYTE", gelecekte uzayda yaşayacak yüksek sayıda insanın ihtiyaç duyacağı besinlerin sağlanması ve kapalı yaşam ortamlarındaki çevresel kontrollere destek vermesi için yeni bitkiler geliştirmeye yönelik ilk adım olan "CRISPR-GEM" ve mikroalg türlerinin uzayda yaşam destek sistemlerinde kullanılmalarının mümkün olup olmadığının araştırıldığı "UzMAn" deneylerine devam ediyor.

Gezeravcı, uzay ortamında alglerin, karbondioksitten oksijen rejenerasyonu, ek gıda temini, su iyileştirme, yaşam destek alanlarında kullanılmasını araştıran "ALGALSPACE" ve uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin "vokal kord" kaynaklı değişimlerle tespiti ve düşük yer çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekanslarıyla tanımlanmasını sağlayacak "VOKALKORD" deneylerini de sürdürüyor.

Etiketler : uluslararası uzay istasyonu astronot uzay alper gezeravcı oksijen saturasyonu
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Doğal güzeller

Doğal güzeller
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX