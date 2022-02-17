Türkiye'nin göklerdeki yeni gücü

Ürettiği S/İHA'lar ile dünyada bu alandaki dengeleri değiştiren Türkiye, Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BİHA) için de çalışmalarını hızlandırdı. Çok farklı görevlerde kullanılabilecek yerli BİHA'ların ihracat potansiyeli de yüksek.

Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BİHA) da yeni başarı hikayesinde önemli roller oynayabilecek bir araç olarak öne çıkıyor. Peki böylesine gelişmiş S/İHA'larımız varken, hatta TİHA'yı da üretmiş ve envantere almışken gerçekten de Türkiye'nin BİHA'lara ihtiyacı var mı?

HAVALİMANI YA DA HAVA ÜSSÜNE İHTİYAÇ DUYMUYORLAR

TRT Haber'de yer alan habere göre Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, Bu araçların yüksek irtifadan geniş alanlarını gözetlediğini, kimi görevler için daha alçaktan uçabilecek ve daha az maliyetli platformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

BİHA'ların havalimanına/hava üssüne ihtiyaç duymadan çok farklı yerlerden kalkabilecek ve kumanda edilebilecek sistemlerden biri olduğunun altını çizen Küçük, şunları söyledi:

Gerek askeri üs ya da sınır bölgelerindeki gözetleme ve karakol faaliyetleri gerek hassas operasyonlarda daha küçük insansız araçlarla görev yapmak çok maliyet etkin. Bulut altı insansız hava aracı dediğimiz BİHA'lar bu tarz görevler için biçilmiş kaftan

DONANMA UNSURLARI DA KULLANABİLİR

BİHA'ların keşif ve gözetleme yeteneği üzerinde duran Küçük, söz konusu araçların sadece kara unsurlarının kullanımıyla sınırlı kalmayabileceğine değiniyor ve ABD'nin bu kategoride sayılabilecek hava platformunu yıllardır donanma için kullandığı bilgisini veriyor.

Türkiye'nin de bu tür 'daha hafif ve yetenekli' uçar unsurları desteklemesi gerektiğinin önemine işaret eden Fatih Mehmet Küçük, şöyle devam ediyor:

"BİHA'lar özellikle keşif ve gözetleme faaliyetleriyle öne çıksalar da ROKETSAN'ın METE füzesi gibi minyatür mühimmatların ortaya çıkması ile cerrahi operasyon icra kabiliyeti de kazandılar. Ayrıca, taşıdıkları sensör paketlerinin gelişmesiyle atış destek vasıtaları için de adeta uçan birer göz haline gelmeleri de onların değerini artırıyor. Dünyada BİHA'ların topçu vasıtaları ile entegre kullanımı üzerine ciddi çalışmalar yürütülüyor. Hatta bizzat kullanımları özellikle tatbikatlarda görülüyor. Türkiye için de benzer bir senaryo görebiliriz."

İHRACAT POTANSİYELİ OLDUKÇA YÜKSEK

Açıkçası çok uzun yıllar daha yüksek irtifada görev yapabilecek büyük sistemlere odaklandığımız için BİHA'ları ihmal ettiğimizi belirten Küçük sözlerini şöyle sürdürdü:

Şüphesiz Türkiye'nin SİHA'lardaki etkinliği BİHA pazarındaki başarısına da olumlu katkı sağlar. BİHA'ların uygun maliyetler ile çeşitli ülkelerin büyük açıklarını kapatma ihtimali ihracat potansiyelini de doğrudan destekliyor

UÇBEY'İN SAHADA KULLANILMASI ÖNEMLİ

Küçük, "UÇBEY'in kullanılması önemli... Ülkemizde sergilenen BİHA'ların sayısı artıyor. Lakin kağıt üstündeki performanslardan ziyade sahadaki kullanım ve sonrasında gelen başarıya bakmak gerekiyor. Çünkü bu durum hem ürünün gelişimini olumlu etkiliyor hem de şirketlerimiz ihracat imkanını oldukça artırıyor. Emniyet güçlerimiz tarafından aktif olarak kullanılan UÇBEY'in POLSAN ve Havelsan bağlı ortaklığı olan BİYOTEKSAN firması tarafından geliştirilerek üretildiğini biliyoruz. UÇBEY sahadan gelen dönüşlere göre geliştirilmeye devam ederken yerlilik oranı da artıyor. Elektrikli motorlara sahip olan BİHA'nın batarya paketi de yerli. Nitekim yerli otopilot ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ayrıca UÇBEY'in deniz platformlarında da kullanılabilmesi planlanıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında BİHA kullanımının ülkemiz açısından büyük bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Gelecek dönemde söz konusu platformların adını daha sık duyabiliriz..." ifadesinde bulundu.