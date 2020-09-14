Türkiye'nin geleceği TEKNOFEST tüm coşkusuyla Gaziantep'te kaldığı yerden devam ediyor

İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran TEKNOFEST için geri sayım başladı. #MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefleyen TEKNOFEST, bu alanda çalışan binlerce gencin ürettiği fikir ve projeleri hayata geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturuyor. Festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 bin gençten yaklaşık 5000’i finalist olarak yarışacak. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor.

TEKNOFEST 2020 teknoloji yarışmalarının yürütücü ve destekçileri AFAD, ASELSAN, BAYKAR, BMC, Bilişim Vadisi, HAVELSAN, T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ROKETSAN, SANKO, STM, TARNET, TEI, THY, TURKSAT, TAI, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE ile birlikte festivale Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Patent, Türkiye Uzay Ajansı, Turkcell, TÜBA, Türk Hava Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, T.C. Savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Milli Savunma Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor