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31 Temmuz 2022 Pazar 00:27:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 00:27:00

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi için geri sayım

Kaynak: AA

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Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak donanmaya katılmaya hazırlanan TCG Anadolu'nun görev sistemleri birer birer sınavı geçiyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Sedef Tersanesi'nde kabul faaliyetleri devam eden Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu'nun seyir sistemlerinin deniz kabul testleri icra edildi.

Testlerde 12 ASELSAN sistemi değerlendirilirken, gemide şirketin geliştirdiği 36 sistem yer alıyor. Savaş sistemi analizi, fonksiyonel ve fiziksel entegrasyon, elektromanyetik uyumluluk ve enterferans, radar kesit alanı analizi gibi savaş sistemi tasarım çalışmaları da ASELSAN tarafından yürütülüyor.

Şirketin sorumluluğundaki sistemlerden MITOS WECDIS, MITOS Sayısal Plot Masası, KULAÇ İskandil, DEMES Meteorolojik Ölçüm Sistemi, ANS-510D Cayro, ALPER LPI Radar, seyir radarı, parakete, manyetik pusula, DGPS, WAIS, alarm ve anons sisteminin deniz kabul süreçleri gerçekleştirildi.

Tam yüklü deplasmanda 27 bin 436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek.

Bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu, havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilecek.

Etiketler : aselsan Cumhurbaşkanlığı Savunma sanayi savaş gemisi
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