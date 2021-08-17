Türkiye'den "oyun değiştirici" hamle

Türkiye yerli ve milli imkanlarla ürettiği silahlara mini denizaltıyı da ekledi. Peki mini bir denizaltı Türkiye'ye nasıl bir imkan ve kabiliyet kazandıracak? İşte haberin detayları...

TRT Haber'de yer alan habere göre Türk Donanması hali hazırda 4'ü Ay, 4'ü Preveze ve 4'ü de Gür sınıfı olmak üzere 12 denizaltıya sahip.

ÜLKEMİZİN BECERESİNİ GÖSTERMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan, halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan denizaltıların dalmış vaziyette 1100 ila 1600 ton deplasmana sahip olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Üretimleri devam eden Reis sınıfı denizaltıların ise dalmış vaziyette 2000 tonun üzerinde deplasmana sahip olması bekleniyor. STM500 ise yaklaşık 540 ton deplasman değerine sahip. Ülkemizin denizaltı tasarımında ne kadar beceri kazandığı göstermesi bakımından gerçekten çok önemli bir atılım. Daha büyük denizaltı daha uzun menzil ve kabiliyetler demek olabilir ama büyük denizaltının gizlenmek için büyük denizlere ihtiyacı vardır

EGE VE AKDENİZ'DE ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇARPAN GÜCÜ OLACAK

"Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs görece sığ denizler... Ama daha önemlisi deniz yapısı bakımından oldukça inişli çıkışlı bölgeler. Yani küçük bir denizaltının kıyı savunması ya da bölgesel alanda operasyon yapıp tekrar gizlenmesi için ideal..." diyen Kozan sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye'nin sadece uzun menzilli, çok gelişmiş özelliklere sahip denizaltıları üretmesi yeterli değil. Bunun yanı sıra kıyı bölgelerin savunmasında ve özellikle sığ su altı coğrafyasında görev yapabilecek milli imkanlarla üretilmiş platform ihtiyacımız var. STM 500, bu ihtiyacımız için oldukça değerli. Maliyeti daha düşük olacak bu tarz bir denizaltı tasarlamak ve yapmak gayet akıllıca bir hamle. Bu kapsamda yerli ve milli mini denizaltıların bilhassa az önce bahsettiğim yerlerde çok önemli bir çarpan etkisi yaratacağı inancındayım

ÖNEMLİ BİR İHRACAT POTANSİYELİ VAR

Kozan Selçuk Erkan bu ikilinin Katar, Mısır ve Pakistan gibi ülkelere mini denizaltı ihraç etme konusunda belirli bir noktaya geldiklerini belirterek şunları söyledi:

Türkiye'nin ortaya koyacağı ürün, gelişmekte olan ülkelerde başlangıç veya kıyı savunma amaçları için oldukça önemli bir ihtiyacı dolduracak. Bugüne kadar deniz platformlarında ortaya koyduğumuz başarılar ortada. Mini denizaltı için de Ankara'nın gelecek dönemde ciddi bir ihracat pazarı bulacağına eminim