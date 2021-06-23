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23 Haziran 2021 Çarşamba 12:33:00 - Güncelleme:23 Haziran 2021 Çarşamba 12:33:00

Türkiye'den müthiş hamle! Yerli İHA'lara yerli uydu terminali

Kaynak: AA

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Bugüne kadar yurt dışından temin edilen uydu terminalleri ilk defa yerlileştirilerek Anka-S ve Aksungur'a entegre edildi.

İnsansız hava araçları için bugüne kadar yurt dışından temin edilen uydu terminalleri ilk defa yerlileştirilerek Anka-S ve Aksungur'a entegre edildi. 5 hava aracıyla testler dahil 500 saatlik uçuş süresine ulaşıldı.

Türk savunma sanayii, milli İHA'ların uydu hava terminali ihtiyacının yurt içindeki çözümlerle karşılanmasına yönelik çalışmalarda önemli mesafe kazandı.

CTech Bilişim Teknolojileri AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) aldığı siparişler doğrultusunda teslimata devam ediyor.

YERLİ SİSTEM, ANKA-S VE AKSUNGUR'A MONTE EDİLDİ

Geniş bant uydu haberleşme sistemleri 5 Anka-S ve Aksungur'a monte edildi. CTech uydu sistemiyle şu ana kadar test faaliyetleri de dahil yaklaşık 500 saatlik uçuş gerçekleştirildi. Uydu birimlerinin yeni İHA'lara teslimatına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Son olarak Aksungur'da kullanılmak üzere 4 hava terminali siparişi alındı. Yapılan entegrasyon sonrası Aksungur yerli uydu terminaliyle uçuşlara başladı.

Teslimatlar geçen yıl başladı

CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, 2014 sonundan bu yana İHA uydu terminalleri konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlk aşamada prototipleme yapıp yer testleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Fırat, şunları kaydetti;

Burada alınan başarılı sonuçlar doğrultusunda bugün semalarda görev yapmaya başlayan uydu terminalleri ve minHUB sitemlerini içeren sözleşmeyi TUSAŞ ile Temmuz 2018'de imzaladık.

Terminalin ilk uçuş testlerine Eylül 2019'da başlanıp başarılı şekilde devam etti. Uçuş testlerinin beklenen şekilde tamamlanması sonrasında Temmuz 2020'de TUSAŞ'a ilk hava uydu terminal sevkiyatlarımızı yaptık. Bununla birlikte hava uydu terminallerimizin yer kontrol kısmı olan Mobil Uydu Yer Terminalleri (MUYT) için TUSAŞ ile sözleşmemizi de Mart 2020'de imzaladık. MUYT sistemlerinin kabul testlerini ise Aralık 2020'de tamamlayarak ilk sevkiyat ve teslimatımıza Ocak 2021'de başladık. Bu süreçlerin sonucunda artık Anka-S ve Aksungur İHA'lar CTech uydu terminalleriyle uçmaya ve görev yapmaya başladılar.

Uydu terminalleri halihazırda Anka-S ve Aksungur İHA'larda kullanıldı. Bundan sonraki süreçte beklentimiz, ürünlerimizin kazanacağı uçuş tecrübesiyle ulusal ve uluslararası alanda yer alan farklı İHA platformlarında da kendine yer bulmasıdır.

YENİ ÜRÜNLER YOLDA

Kısa ve orta vade hedeflerimiz arasında öncelik yurt içi ve dışında mevcut ürünlerimizi kullanan müşteri ve İHA platformlarının sayısını artırmaktır. Bununla birlikte CTech'in ürün portföyünde yakın zamanda farklı bantlarda çalışan ve İHA dışındaki hava platformları ile deniz ve kara platformlarında da görev yapacak mobil uydu terminallerini görebileceksiniz.

Etiketler : Türk savunma sanayii SİHA İHA Mobil Uydu Yer Terminalleri Anka-S ve Aksungur
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