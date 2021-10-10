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10 Ekim 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 10:45:00

Türkiye'den kritik hamle! Yunanistan'a karşı yeni sistem!

Kaynak: Yeni Şafak

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Mavi Vatan'da güvenliğin sağlanması amacıyla inşa edilen, “Sahil Gözetleme Radar Sistemi”nin Marmara ve Ege denizlerini kapsayan birinci fazı tamamlanmak üzere. 35 adet elektro optik kulenin 13'ünün kurulumu tamamlandı. İlk faz ile Mavi Vatan'ın yüzde 40'ı kapsama alanına giriyor.

Türkiye'nin Mavi Vatan'ın her karışını görünür kılmayı hedeflediği Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi'nin birinci fazı tamamlanıyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Marmara ve Ege'yi kapsayan Faz-1'le birlikte Mavi Vatan'da yüzde 40 kapsama sağlanacak, batı hattında da kapsama altına alınmayan alan kalmayacak. Radar, elektro optik kamera ve yazılımı içeren SGRS projesiyle 8 bin 484 km kıyı uzunluğuna, 462 bin km2 Mavi Vatan'a sahip olan Türkiye'nin deniz yetki alanlarında azami kapsama oranına ulaşılması planlanıyor.

11 KULE, 4 MERKEZ TAMAM

Proje kapsamında yapımı planlanan 35 elektro optik kulenin 13'ü kuruldu. 11 olarak planlanan kimliklendirme merkezi ve ana harekat merkezi sayısı da 4'e ulaştı. Kulelerde keşif için kullanılacak elektro optik sistemler, gündüz 12 deniz milinden tespit, 8 deniz milinden teşhis, gece ise 8 deniz milinden tespit, 4 deniz milinden teşhis kabiliyetinde. Sistem dahilinde konuşlandırılacak Aselsan Serdar 7M radarlar ise istasyonların konumuna ve radar anteninin denizden yüksekliğine bağlı olarak 48 deniz miline kadar temasları gösterebilecek. SGRS istasyonlarında deniz araçlarıyla irtibatı sağlayacak telsiz sistemi oluşturulurken, sistem sayesinde başta başkent Ankara olmak üzere tüm harekat merkezlerinden denizdeki herhangi bir temasla iletişim kurulabilecek.

TÜM SİSTEMLER TEK KANALDA

SGRS ile deniz yetki alanlarında görünmez alan bırakılmaması amaçlanıyor. Sistem sayesinde, etkin risk analiziyle Mavi Vatan stratejisinin geleceğe ilişkin temel yapı taşlarının oluşturulması, güçlü ve etkili bir sahil güvenlik veri tabanının oluşturulması hedefleniyor. Bu sayede sahil güvenlik sisteminde ilk aşama olan tespit ve teşhis adımları da tamamlanacak. Deniz Kuvvetleri ve ilgili sivil kamu kurumlarının kullanımında olan sistemler bütünleştirilecek. Mavi Vatan'ın herhangi bir noktasında yaşanan gelişmeyle ilgili kurumlar hızlıca bilgilendirilip harekete geçirilecek.

KARA HATTINA 91 KULE

Batıdaki kara sınırlarımızda da tedbirler arttırılıyor. 472 km'lik batı sınırının 350 km'sinin modern teknoloji ile gözetlenmesi için Elektro Optik Kule Tedarik Projesi yürütülüyor. Bu kapsamda yapılması planlanan 91 kulenin 89'u tamamlandı. Kuleler kara gözetleme radarları, termal/gündüz görüş kameraları, atış yeri tespit sistemleri, radyolink sistemi, kablosuz sismik algılayıcılarla donatılıyor. Kulelerdeki milli teknolojik sistemler, on binlerce metre öteden ve 360 derece kapsama alanında tespit, binlerce metre öteden teşhis imkanı sağlıyor. İhlal algıladığında alarm veren sistem saniyeler içinde kayda giriyor ve kameralar radar, keskin nişancı tespit sistemi ve diğer sensör sistemlerini de yönetiyor. Hudut hatları aynı zamanda haberleşme kuleleri, komuta kontrol sistemleri ile de güçlendiriliyor.

Etiketler : Mavi Vatan SGRS Sahil Gözetleme Radar Sistemi
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