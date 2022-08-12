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12 Ağustos 2022 Cuma 13:53:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 13:53:00

Türkiye'den GÖKDOĞAN hamlesi

Kaynak: Star Gazetesi

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Rafale savaş uçaklarını envanterine sokan Yunanistan'da gündem GÖKDOĞAN füzeleri... Yunan savunma siteleri, yapılan revizenin Rafale savaş uçaklarına karış bir önlem olduğunun altını çizdi.

GÖKDOĞAN füzesinin menzilinin 100 km'nin üzerine çıkarılması Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı.

GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi'nin menziline revize geldi. TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk milli görüş ötesi hava hava füzesi (BVRAAM) olan GÖKDOĞAN, kısa süre önce F-16'dan atılmıştı.

Daha önce 65 kilometreye olarak açıklanan GÖKDOĞAN Füzesi'nin menziline, revize geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, GÖKDOĞAN'ın menzilinin 100 km'nin üzerine çıkarıldığını açıkladı.

RAFALE, GÖKDOĞAN FÜZESİNİN MENZİLİNE GİRDİ!

GÖKDOĞAN füzesinin menzilinin 100 km'nin üzerine çıkarılması Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunan savunma siteleri, yapılan revizenin Yunanistan'ın envanterinde bulunan Rafale savaş uçaklarına karşı yapıldığını ileri sürdü.

Türkiye'nin F-16'ları menzilinde, %50'ye yakın artış yapılan GÖKDOĞAN füzeleriyle donattığına ve bu füzelerin Amerikan AIM-120 AMRAAM'larının yerini alacağına dikkat çekildi.

Etiketler : GÖKDOĞAN füzesi F-16 milli görüş ötesi hava hava füzesi
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