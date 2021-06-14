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14 Haziran 2021 Pazartesi 13:12:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 13:12:00

Türkiye'deki dünya devine önemli atama!

Kaynak: AA

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Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü olarak Allen Yao atandı. Allen Yao, 'Bir önceki ülke müdürümüz Seth Wang'a Türkiye'deki mobil ve giyilebilir ürünler segmenti özelindeki katkılarından dolayı teşekkür ederim. Huawei olarak 19 yıldan uzun bir süredir Türkiye'nin bilişim teknolojileri ile gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Türkiye'deki bu özel deneyimin yeni başarı hikayeleri yaratacağına içtenlikle inanıyorum.' dedi.

Şirket açıklamasına göre, Yao, şirketin tüm Türkiye operasyonlarından sorumlu olacak.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, Jilin Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri ve Teknoloji alanındaki eğitimini 2004'te tamamladı. Aynı yıl "iPanel Technologies" şirketinde yazılım mühendisi yöneticiliği görevine başlayan Yao, buradaki kariyerinin devamında Ar-Ge ve ürün direktörü olarak görev yaptı.

2011 yılında Huawei Hong Kong ofisinde küresel müşteri direktörü olarak göreve başlayan Yao, 2017 yılında Londra'da Hutchison Whampoa şirketi ile birlikte Huawei Mobil Ürünler yöneticiliğinde bulundu. Son 4 yılda şirketin Brüksel ofisinde, Huawei Belçika ve Lüksemburg Ülke Müdürlüğü görevinde bulunan Allen Yao, akıllı telefonlar, giyilebilir teknoloji ürünleri ve nesnelerin interneti özelindeki ürünlerle ilgili Avrupa merkezli çalışmaları yönetti.

Allen Yao, Mayıs 2021'de Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü olarak atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allen Yao, "Bir önceki ülke müdürümüz Seth Wang'a Türkiye'deki mobil ve giyilebilir ürünler segmenti özelindeki katkılarından dolayı teşekkür ederim. Huawei olarak 19 yıldan uzun bir süredir Türkiye'nin bilişim teknolojileri ile gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Türkiye'deki bu özel deneyimin yeni başarı hikayeleri yaratacağına içtenlikle inanıyorum. Türkiye'deki tüketicilerimiz için en kaliteli ve yenilikçi ürün ve servisleri sunmaya devam edeceğiz. Tüm ekosistemimizle Türkiye teknoloji pazarına değer katmaya ve tüketici memnuniyetini en üst seviyede sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Allen Yao Seth Wang Türkiye Huawei
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