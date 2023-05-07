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07 Mayıs 2023 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 18:30:00

Türkiye'de paralı mavi tik zamanı

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Instagram, Türkiye'de ücretli 'mavi tik' dağıtmaya başladı.

Instagram, Türkiye'de ücretli bir şekilde 'mavi tik' dağıtmaya başladı. Daha önce Avustralya ve Yeni Zelanda'da test edilmeye başlanan ücretli mavi tik aboneliği Türkiye'ye de getirildi. Başvuruyu yapmak için Instagram'dan "Ayarlar" bölümüne girmeniz gerekiyor. Daha sonra "Meta Verified" seçeneğine tıklayarak "Bekleme Listesine Katıl" butonuna basmalısınız. Meta'nın açıkladığı rakamlara göre, Instagram'da mavi tik almak için web üzerinden 11,99 dolar ödemeniz gerekiyor. Mobil cihazlardan ödeme yaparsanız bu fiyat 14,99 dolara çıkıyor.

Etiketler : instagram türkiye mavi tik ücretli
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