VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kar geliyor
Rumlar doğal gaz krizini tırmandırıyor
Ay Görevi çalışmaları sürüyor
Yunanlıların "S-400" çıkışına Dedeağaç'la karşılık verdi
Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye iade edildi
Kanal İstanbul'a göre dizayn edildi!
ABD Yunanistan'ı bağımlı hale getiriyor
Kamu işçisine iyi haber!
2021 bana kızımı verdi
2022 güzel gelir inşallah!
Çocuklara destek
izmir'de organik tarım zamanı
Sevgiliye ithaf
Tiyatroda ‘İkinci Bahar'
Yılın son aşk bombası
Uyuyan devi uyandırdılar!
CHP'li belediyelerde milyonluk vurgun!
1 milyon dolarlık tuzak
Meteoroloji saat verdi!
Çin'den zehir zemberek açıklama!
Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu!
Göz nezlesi kör edebilir
Uyku apnesi olanlar koronayı daha ağır geçiriyor
Kansere bağlı ölüm oranları azaldı
12 Aralık 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 12:30:00

Türkiye Uzay Ajansı'ndan heyecanlandıran paylaşım: Hibrit motor için çalışmalar hız kesmeden sürüyor

ABONE OL

Türkiye Uzay Ajansı Ay görevi için hibrit motor geliştirme çalışmalarının yer aldığı görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Millî Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay Görevimiz için hibrit motor geliştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Uzay Ajansı, Ay görevine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili görüntüleri paylaştı.

Hibrit motor geliştrime çalışmalarının da yer aldığı video şu sözlerle paylaşıldı:

"Biz buradan devam... Millî Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay Görevimiz için hibrit motor geliştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor"

Paylaşımda ayrıca, "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "Gökyüzüne Bak Ayı Gör" etiketleri kullanıldı.

Etiketler : Türkiye Uzay Ajansı Millî Uzay Programı hibrit motor
Tarihi sinemada tarihi film

Tarihi sinemada tarihi film
Gülşen bizim kraliçemiz

Gülşen bizim kraliçemiz
Rap kültürü ile büyüdüm

Rap kültürü ile büyüdüm
Soral kardeşler soyguna karıştı!

Soral kardeşler soyguna karıştı!
1 saatlik uykuyla klip çekti

1 saatlik uykuyla klip çekti
Boynunda servet yatıyor

Boynunda servet yatıyor
"Kendimi şarkılarla ifade ediyorum"

"Kendimi şarkılarla ifade ediyorum"
NFT dünyasına giriyor

NFT dünyasına giriyor
'Kripto'dan Ferrari çıktı

'Kripto'dan Ferrari çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER