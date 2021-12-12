Ay Görevi çalışmaları sürüyor

Türkiye Uzay Ajansı, Ay görevine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili görüntüleri paylaştı.

Hibrit motor geliştrime çalışmalarının da yer aldığı video şu sözlerle paylaşıldı:

"Biz buradan devam... Millî Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay Görevimiz için hibrit motor geliştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor"

Paylaşımda ayrıca, "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "Gökyüzüne Bak Ayı Gör" etiketleri kullanıldı.