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13 Kasım 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 15:35:00

'Türkiye-Ukrayna Savunma Sanayii İş Birliği' paneli yapıldı

Kaynak: AA

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SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Şu anda Türkiye ile Ukrayna arasında 30'dan fazla proje var. Bu ilişki, tek taraflı değil, tamamlayıcı bir ilişki." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Bizler sadece birbirimize ürünler satan iki ülke değiliz. Beraber iş yapıyoruz ve savunma alanında iki ülkeyi güçlendirecek olasılıklar üzerine çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 13 Kasım'a kadar hibrit olarak gerçekleştirilecek, 15 Kasım'da ise sanal fuara dönüşecek olan etkinlikte sektörün nabzını tutan çeşitli paneller de düzenleniyor.

Fuar kapsamında, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın moderatörlüğünde "Türkiye - Ukrayna Savunma Sanayii İş Birliği" paneli düzenlendi. Panelde konuşan Bayraktar, son 4-5 yılda Türkiye ile Ukrayna arasında yapılan anlaşmaların sayısına bakıldığında önemli bir artış olduğunu belirtti.

İki ülke arasında yüksek düzeyde eğilim olduğuna işaret eden Bayraktar, "Şu anda Türkiye ile Ukrayna arasında 30'dan fazla proje var. Bu ilişki, tek taraflı değil, tamamlayıcı bir ilişki. Her iki ülkeye de fayda sağlıyor." dedi.

"İŞ BİRLİĞİMİZE YENİ BOYUTLAR KAZANDIRMA ÇABASINDAYIZ"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da fuara katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye ve Ukrayna arasındaki stratejik iş birliğinin en önemli unsurlarından ilki, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki güven ve siyasi iş birliği. Son yıllarda Türkiye ve Ukrayna arasındaki iş birliği çok önemli bir hale geldi. Bizler sadece birbirimize ürünler satan iki ülke değiliz. Beraber iş yapıyoruz ve savunma alanında iki ülkeyi güçlendirecek olasılıklar üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Ukrayna'nın birbirilerinin ihtiyaçlarını tamamlayan iki ülke olduğunun altını çizen Bodnar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birbirimizle yarışan değil birbirimize ürün sağlayan ülkeleriz. Biz ayrıca iş birliğimize yeni boyutlar kazandırma çabasını da güdüyoruz. Bu fuarda bunu çok açıkça görebiliyorum. Ayrıca, biz sadece iki ülkenin çıkarları için çalışan ülkeler değil, 3. pazarlar için de çalışıyoruz. Hükümetlerimiz bütün olumlu girişimleri destekliyor. Yeni projelerimiz sadece ikili stratejik ilişkilerimizi güçlendirmeyecek, aynı zamanda ülkelerimizi bölgede ve dünyadan daha güçlü bir hale getirecek."

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise Ukrayna-Türkiye iş birliğinin olmazsa olmaz olduğunun altını çizerek, "Motoru döndürmeye başladık, onu nasıl geliştireceğimize çalışmalıyız." dedi.

Panelde ayrıca Defence Technology LLC Ticaret Direktörü Pavlo Bukin ve Ukrspecexport Genel Müdürü Vadym Nozdria da katılımcılara iki ülke arasındaki işbirliğine dair detayların yer aldığı sunumlar gerçekleştirdi.

Etiketler : türkiye ukrayna savunma sanayii saha istanbul saha expo savunma ve havacılık fuarı baykar haluk bayraktar
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