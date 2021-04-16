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16 Nisan 2021 Cuma 11:47:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 11:47:00

Türkiye sayılı ülkeler arasına girdi! Milli Muharip Uçak sürprizi

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Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın 2022'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor. Bozdoğan ve Gökdoğan, Milli Muharip Uçak'ın da önemli silahlarından biri olacak.

Füzenin geliştirilme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan'ın havadan havaya atış yaptığı ilk testi sosyal medya hesabından duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Paylaşımında Türkiye'nin havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardığını vurgulayan Erdoğan, Bozdoğan'ın ateşlendiği ve "Şimşek" isimli hava hedefini tam isabetle vurduğu videoya da paylaşımında yer verdi.

Şimşek, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın sertifikasyon testleri sürecinde kullanılmak üzere, TUSAŞ tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi. Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ BİR AŞAMA BAŞARILDI

Türkiye, yıllardır yurt dışından zor şartlarda ithal ettiği havadan havaya füzeleri, yerli ve milli imkânlarla geliştirme hedefinde önemli bir aşamayı başardı.

Kısa menzilli, kızılötesi görüntüleyicili arayıcı başlıklı (IIR) Görüş İçi Hava-Hava Füzesi olan Bozdoğan, 140 kilogram ağırlığa sahip ve 4 Mach hıza ulaşabiliyor.

YÜKSEK MANEVRA YETENEĞİNE SAHİP

Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı adına TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Göktuğ Projesi kapsamında geliştiriliyor.

Göktuğ Projesi, Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri ile bunların eğitimlerinde kullanılacak elektronik eğitim füzelerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Havadan havaya füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan, hava üstünlüğünün tesis edilmesinde kritik önemde görülüyor. Bozdoğan, görüş içi bir füzeyken, Gökdoğan görüş ötesi bir füze niteliği taşıyor.

SİHA'LARDA DA KULLANILACAK

Öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, muharip uçak, büyük gövdeli uçak, helikopter, insansız hava aracı ve seyir füzelerine karşı kullanılabilecek.

Akıncı, Aksungur gibi SİHA'ların mühimmatları arasına da girmesi planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, Milli Muharip Uçak'ın da önemli silahlarından biri olacak.

Etiketler : başkan erdoğan milli muharip uçak milli silahlarımız
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