VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye savunmasını bu yıl da yerli teknolojilerle donattı
Pentagon, Kovid-19 test kiti için 136,7 milyon dolarlık sözleşme yaptı
Başkan Erdoğan 'İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı
Dünyada vaka sayıları rekor üstüne rekor kırıyor
T129 ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi
Türkiye-Ermenistan özel temsilcilerinin ilk toplantısı ocak ayında
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Türkiye'de 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi
Bir banka 75 bin müşterisine 'yanlışlıkla' 130 milyon sterlin dağıttı
Antalya'da kırmızı alarm: Fırtına 140 km'yi, yağış 235 kg'yi aştı
Irak, Çinli şirket ile petrol rafinerisi kurmak için ön anlaşma imzaladı
Bakan Çavuşoğlu Somalili mevkidaşı ile görüştü
Altın hesaplarından TL'ye dönen nasıl kazanacak? İşte yeni sistemin tüm detayları
Memur ve emekliye ek zam!
İtiraf ve hazımsızlık!
Başkan Erdoğan ve Biden anlaşmıştı: İlk adım atıldı
Pandeminin sonu göründü
Alman giyim devi, Türkiye'de üretimini genişletiyor
Bakan Özer'den Kılıçdaroğlu'nun randevu talebine tokat gibi cevap!
HDP'li Buldan'dan ittifak itirafı
TURKSPORU'ndan 2021'de Madalya Rekoru
Merkez Bankası kur korumalı mevduatta geçerli günlük döviz fiyatlarını duyurdu
Görgü tanığı ilk kez konuştu
O dernek hakkındaki iddianame kabul edildi
30 Aralık 2021 Perşembe 22:33:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 22:33:00

Türkiye savunmasını bu yıl da yerli teknolojilerle donattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk savunma sanayisi, 2021 yılında yürüttüğü faaliyetlerle güvenlik güçlerine yeni araç ve ekipmanlar kazandırdı.

Türk savunma sanayisi, son yıllarda kabiliyetlerini önemli ölçüde artıran savunma sanayisi şirketleri, Kovid-19 salgını önlemleri, çip krizi ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlara rağmen yurt içindeki ihtiyaçları karşılamak ve ihracat hedefiyle yoğun bir yıl geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerine daha önce başlayan teslimatlar devam ederken, 2021 yılında bunlara yeni araç ve ürünler eklendi.

Havacılık ve uzay alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) ilk teslimatları yapıldı. Milli insansız hava araçları (İHA) Bayraktar TB2 ve Anka ile Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun teslimatlarına devam edildi.

Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Alpagu, mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi, Mühimmat Bırakan İHA Boyga'nın testlerine başlandı.

Kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA Projesi başlatıldı. Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS'un kavramsal tasarımı tamamlandı.

Milli Muharip Uçak Projesi'nde sistem gereksinimleri fazı tamamlandı, alt sistem sözleşmeleri imzalandı.

Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipinin ilk uçuşu başarıyla tamamlandı. Atak Faz-2 Helikopteri teslimatlarına devam edildi.

Retrofiti (güçlendirme) yapılan ilk A400M Uçağı göreve başladı.

Yapısal iyileştirmeleri tamamlanan 7 adet F-16 Blok-30 Uçağı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı yapıldı.

Meltem-3 Projesi kapsamında 3 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sunuldu.

Modernizasyonu tamamlanan ve test uçuşları gerçekleştirilen 3 adet C-130E/B Uçağı daha teslim edildi.

Göktürk-1 Uydu Sistemi Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi sözleşmesi imzalandı.

Hibrit motor teknolojisiyle geliştirilen Sonda Roket Sistemi'nin uçuşlu testi başarıyla gerçekleştirildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde İHA sistemleri için Test ve Değerlendirme Merkezi'nin kurulumuna başlandı.

MİLLİ MÜHİMMATLAR ÇEŞİTLENDİ

Hava savunma, silah ve mühimmat projeleri kapsamında Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi.

Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar O+'nın kabul faaliyetleri tamamlandı ve sistem teslimata hazır hale geldi. Uzun Menzilli ve Çok Katmanlı Milli Hava Savunma Sistemi Siper'in test atışları yapıldı.

35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projesi kapsamında üretilen Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top Sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatları sürdü.

Portatif Hava Savunma Sistemi SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı test atışı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi Atmaca envantere girmeye hazır hale geldi.

Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.

Şimşek hedef uçağı, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi.

76/62 Milimetre Milli Deniz Topu'nun ilk test atışları başarıyla tamamlandı.

MAM-T, MAM-L, MAM-C akıllı mühimmatları, OMTAS, UMTAS, L-UMTAS tanksavar füzelerinin teslimatları sürdü.

AKYA eğitim torpidosu ilk kez envantere girdi.

Denizaltı Savunma Harbi (DSH) roketlerinin teslimatına devam edildi.

7,62 Milimetre Makineli Tüfek PMT 7,62'nin ilk teslimatları gerçekleştirildi.

Birden fazla çeşit mühimmat atabilen Türkiye'nin ilk çoklu bomba atarı TG40-BA göreve hazır hale getirildi.

Lazer Güdümlü Mini Füze METE geliştirildi, sistemin testlerine başlandı.

Dünyada sadece 2 ülke ordusu için üretilen 60'lı Yüksek Kapasiteli Şarjör teslimatı yapıldı.

MAVİ VATANA YENİ MİLLİ GEMİLER

Deniz araçları projeleri kapsamında, Türk donanmasının en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun liman kabul testlerine başlandı.

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk hizmete girmeye hazır hale geldi.

MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi ve Türkiye'nin ilk İ sınıfı fırkateyni TCG İstanbul denize indirildi. MİLGEM 6, 7 ve 8'inci gemilerinin ihale süreci başlatıldı.

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk denizaltısında liman kabul testlerine odaklanıldı.

Türkiye'nin ilk Büyük Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi KATMANSİS açıldı.

Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine girdi.

Kontrol botlarının teslimatları başladı.

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde, torpido kovanlarının yer aldığı Section 50 yerli ve milli üretimle Gölcük Tersane Komutanlığına teslim edildi.

Albatros Sürü İnsansız Deniz Aracı Projesi'nin testlerine devam edildi. Ulaq Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın seri üretimine başlandı.

İNSANSIZ KARA ARAÇLARINA YENİLERİ EKLENDİ

Kara araçları projeleri kapsamında hafif ve orta sınıf insansız kara aracı (İKA) teslimatları yapıldı, ağır sınıf İKA projesi başlatıldı.

Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Aracı ilk kez envantere girdi.

Leopard 2A4 modernizasyonunda zırh paketinin tanklara entegrasyonuna devam edildi.

Fırat M60T modernizasyonunda Pulat Aktif Koruma Sistemi'nin tanklara entegresyonu tamamlandı.

Etiketler : türkiye savunması kovid-19 salgın
Rıza Baba muamması

Rıza Baba muamması
Cansu ile oynamak keyifli

Cansu ile oynamak keyifli
Botoks canavarı olmuşsun!

Botoks canavarı olmuşsun!
Dedikodu grubum var

Dedikodu grubum var
Can dostlara polisten şefkat eli

Can dostlara polisten şefkat eli
Kapadokya'da karantinada

Kapadokya'da karantinada
Gazinoda nostaljik gece

Gazinoda nostaljik gece
Şarkıcılar Dilber Ay'ı incelemeli

Şarkıcılar Dilber Ay'ı incelemeli
Zayıflamak uğruna hastanelik oldu

Zayıflamak uğruna hastanelik oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER