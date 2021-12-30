Türkiye savunmasını bu yıl da yerli teknolojilerle donattı

Türkiye savunmasını bu yıl da yerli teknolojilerle donattı

Türk savunma sanayisi, son yıllarda kabiliyetlerini önemli ölçüde artıran savunma sanayisi şirketleri, Kovid-19 salgını önlemleri, çip krizi ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlara rağmen yurt içindeki ihtiyaçları karşılamak ve ihracat hedefiyle yoğun bir yıl geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerine daha önce başlayan teslimatlar devam ederken, 2021 yılında bunlara yeni araç ve ürünler eklendi.

Havacılık ve uzay alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) ilk teslimatları yapıldı. Milli insansız hava araçları (İHA) Bayraktar TB2 ve Anka ile Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun teslimatlarına devam edildi.

Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Alpagu, mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi, Mühimmat Bırakan İHA Boyga'nın testlerine başlandı.

Kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA Projesi başlatıldı. Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS'un kavramsal tasarımı tamamlandı.

Milli Muharip Uçak Projesi'nde sistem gereksinimleri fazı tamamlandı, alt sistem sözleşmeleri imzalandı.

Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipinin ilk uçuşu başarıyla tamamlandı. Atak Faz-2 Helikopteri teslimatlarına devam edildi.

Retrofiti (güçlendirme) yapılan ilk A400M Uçağı göreve başladı.

Yapısal iyileştirmeleri tamamlanan 7 adet F-16 Blok-30 Uçağı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı yapıldı.

Meltem-3 Projesi kapsamında 3 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sunuldu.

Modernizasyonu tamamlanan ve test uçuşları gerçekleştirilen 3 adet C-130E/B Uçağı daha teslim edildi.

Göktürk-1 Uydu Sistemi Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi sözleşmesi imzalandı.

Hibrit motor teknolojisiyle geliştirilen Sonda Roket Sistemi'nin uçuşlu testi başarıyla gerçekleştirildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde İHA sistemleri için Test ve Değerlendirme Merkezi'nin kurulumuna başlandı.

MİLLİ MÜHİMMATLAR ÇEŞİTLENDİ

Hava savunma, silah ve mühimmat projeleri kapsamında Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi.

Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar O+'nın kabul faaliyetleri tamamlandı ve sistem teslimata hazır hale geldi. Uzun Menzilli ve Çok Katmanlı Milli Hava Savunma Sistemi Siper'in test atışları yapıldı.

35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projesi kapsamında üretilen Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top Sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatları sürdü.

Portatif Hava Savunma Sistemi SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı test atışı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi Atmaca envantere girmeye hazır hale geldi.

Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.

Şimşek hedef uçağı, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi.

76/62 Milimetre Milli Deniz Topu'nun ilk test atışları başarıyla tamamlandı.

MAM-T, MAM-L, MAM-C akıllı mühimmatları, OMTAS, UMTAS, L-UMTAS tanksavar füzelerinin teslimatları sürdü.

AKYA eğitim torpidosu ilk kez envantere girdi.

Denizaltı Savunma Harbi (DSH) roketlerinin teslimatına devam edildi.

7,62 Milimetre Makineli Tüfek PMT 7,62'nin ilk teslimatları gerçekleştirildi.

Birden fazla çeşit mühimmat atabilen Türkiye'nin ilk çoklu bomba atarı TG40-BA göreve hazır hale getirildi.

Lazer Güdümlü Mini Füze METE geliştirildi, sistemin testlerine başlandı.

Dünyada sadece 2 ülke ordusu için üretilen 60'lı Yüksek Kapasiteli Şarjör teslimatı yapıldı.

MAVİ VATANA YENİ MİLLİ GEMİLER

Deniz araçları projeleri kapsamında, Türk donanmasının en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun liman kabul testlerine başlandı.

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk hizmete girmeye hazır hale geldi.

MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi ve Türkiye'nin ilk İ sınıfı fırkateyni TCG İstanbul denize indirildi. MİLGEM 6, 7 ve 8'inci gemilerinin ihale süreci başlatıldı.

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk denizaltısında liman kabul testlerine odaklanıldı.

Türkiye'nin ilk Büyük Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi KATMANSİS açıldı.

Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine girdi.

Kontrol botlarının teslimatları başladı.

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde, torpido kovanlarının yer aldığı Section 50 yerli ve milli üretimle Gölcük Tersane Komutanlığına teslim edildi.

Albatros Sürü İnsansız Deniz Aracı Projesi'nin testlerine devam edildi. Ulaq Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın seri üretimine başlandı.

İNSANSIZ KARA ARAÇLARINA YENİLERİ EKLENDİ

Kara araçları projeleri kapsamında hafif ve orta sınıf insansız kara aracı (İKA) teslimatları yapıldı, ağır sınıf İKA projesi başlatıldı.

Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Aracı ilk kez envantere girdi.

Leopard 2A4 modernizasyonunda zırh paketinin tanklara entegrasyonuna devam edildi.

Fırat M60T modernizasyonunda Pulat Aktif Koruma Sistemi'nin tanklara entegresyonu tamamlandı.