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12 Aralık 2022 Pazartesi 11:32:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 11:32:00

Türkiye, savunma sanayisiyle şahlanacak! Forbes'tan 2023 analizi

Kaynak: aksam.com.tr

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Forbes'ta Türkiye'nin 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi planladığı askeri uçak ve İHA'lar hakkında bir değerlendirme yazısı paylaşıldı. Yayımlanan analizde Türkiye'nin 2023'e hazırladığı Milli Muharip Uçak, Bayraktar Kızılelma, Hürjet, Göksungur, ATAK-2 ve Türk yapımı mühimmatlar hakkında bilgiler verildi. İşte tüm detaylar...

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlar dünya tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Forbes Türkiye'nin 2023 yılında ilk uçuşunu yapması planlanan projeler hakkında bir değerlendirme yazısı yayımladı.

Yayımlanan analizde Milli Muharip Uçak'ın çıkış yılı hakkında bilgiler verildi.

BAYRAKTAR KIZILELMA

Kızılelma'nın havadan havaya füzeler ateşleyebileceği belirtilirken makalede Kızılelma'nın potansiyel olarak düşman dronlarına veya helikopterlerine karşı koruma sağlayacağı ifade edildi.

HÜRJET

Makalede Kızılelma'nın, Türkiye'nin 2023'te uçurmayı planladığı tek süpersonik uçak olmadığı vurgulandı. Türkiye'nin, Hürkuş'un halefi olan Hurjet adında bir süpersonik eğitim uçağı geliştirdiği ifade edildi.

GÖKSUNGUR

Göksungur, istihbarat toplamak ve ateş desteği sağlamak için tasarlandı.

ATAK-2

Yayımlanan makalede ATAK 2'nin özelliklerinden bahsedilirken, helikopterin güdümsüz roketler, uzun menzilli tanksavar füze sistemi ve havadan havaya füzeler dahil olmak üzere çeşitli Türk yapımı mühimmatları taşıyabileceği belirtildi.

Etiketler : ATAK 2 Kızılelma Hürkuş
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