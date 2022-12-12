Türkiye, savunma sanayisiyle şahlanacak!

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlar dünya tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Forbes Türkiye'nin 2023 yılında ilk uçuşunu yapması planlanan projeler hakkında bir değerlendirme yazısı yayımladı.

Yayımlanan analizde Milli Muharip Uçak'ın çıkış yılı hakkında bilgiler verildi.

BAYRAKTAR KIZILELMA

Kızılelma'nın havadan havaya füzeler ateşleyebileceği belirtilirken makalede Kızılelma'nın potansiyel olarak düşman dronlarına veya helikopterlerine karşı koruma sağlayacağı ifade edildi.

HÜRJET

Makalede Kızılelma'nın, Türkiye'nin 2023'te uçurmayı planladığı tek süpersonik uçak olmadığı vurgulandı. Türkiye'nin, Hürkuş'un halefi olan Hurjet adında bir süpersonik eğitim uçağı geliştirdiği ifade edildi.

GÖKSUNGUR

Göksungur, istihbarat toplamak ve ateş desteği sağlamak için tasarlandı.

ATAK-2

Yayımlanan makalede ATAK 2'nin özelliklerinden bahsedilirken, helikopterin güdümsüz roketler, uzun menzilli tanksavar füze sistemi ve havadan havaya füzeler dahil olmak üzere çeşitli Türk yapımı mühimmatları taşıyabileceği belirtildi.