Türkiye merakla bekliyor! İlk kez havalandı

TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T625 Gökbey helikopteri yapılan test ve denetimleri tamamladı. Ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvuran TAI gerekli izinlerin alınmasıyla TC-HLI kuyruk tescilli Gökbey'i ilk kez tam donanımlı olarak gökyüzüyle buluşturdu.

Geçtiğimiz yıl prototip haliyle havalanan ve ilk denemede başarılı olan Gökbey, 12 kişi kapasiteli olarak üretilecek ve genel maksat helikopter olarak piyasaya sürülecek.

"TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopteri yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk uçuşunu başarı ile yaptı. Tüm emeği geçenleri kutluyoruz."