VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hükümetlerin ömrünün çok kısa sürdüğü İtalya'da 9. kez erken seçim yapılacak
Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor
Beşiktaş, yeni sezonu yarın açacak
Boris Johnson sonrası İngiltere'yi ne bekliyor?
Yiğitlik hikayesinin anlatıldığı "Bir Türk Masalı" filmi vizyonda
Zorlu eğitimleri geçip brövelerini takıyorlar
Türkiye İHA başarısını karaya da taşıyor
QUA Granite'ten 90 dakikada Hızlı ve Seri Üretim
“Yeşil Kalkınma Hedefleri” kapsamında ÇED yönetmeliği yenilendi
Haziran ayı ihracat-ithalat rakamları açıklandı
Tahran'ın çevre köylerindeki sel felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de
Dendias'ın Kıbrıs ziyaretinden itiraf gibi sözler
Türkiye'nin merak ettiği adam konuştu!
6'lı masa karıştı! 3 parti cepte 2'si mecbur
Binlerce gence iş kapısı açılacak!
‘Sinemaya Emek Ödülleri'
Korumasız geziyorum
Hediye yerine hayvanlara bağış
Savaş baltasıyla dondurma kesti
Tuba'nın minibüsü
Sağanak yağmur yolda... İstanbullular dikkat
Bakan Akar'dan yeni harekat mesajı
29 Temmuz 2022 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 11:46:00

Yeni tasarımlar yolda! Türkiye İHA'lardaki başarısını insansız kara araçlarına taşıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İnsansız hava araçlarını (İHA) yaklaşık 20'den fazla ülkeye ihraç eden Türk savunma sanayisi, farklı sınıflarda insansız kara araçları geliştirmek için çok yönlü çalışmalar yürütüyor.

Türk savunma sanayisi, insansız sistemler alanında hava platformlarıyla yakaladığı başarıya kara araçlarını da eklemeye hazırlanıyor.

İnsansız hava araçlarını (İHA) yaklaşık 20'den fazla ülkeye ihraç eden Türk savunma sanayisi, farklı sınıflarda insansız kara araçları geliştirmek için çok yönlü çalışmalar yürütüyor.

Zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS de bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracı Seri Üretim Niyet Beyanı imzaladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insansız kara araçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İnsansız kara araçları geliştirme konusunda çeşitli planları olduğunu dile getiren Kurt, öncelikli olarak SSB ile yürütülen projeye odaklandıklarını söyledi.

Sözleşme kapsamında 5 araç için görev ve alt sistem tanımı yapıldığını ifade eden Kurt, bu çerçevede tekliflerini nihai hale getirip Başkanlığa sunacaklarını bildirdi.

- YENİ TASARIMLAR YOLDA

Daha önce geliştirdikleri insansız kara aracı üzerinde otonom özellikler bulunmadığını anlatan Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Süre göz önüne alındığına olması zaten mümkün değildi. SSB ile Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın istekleri doğrultusunda belli seviyede otonom özellik var, silah entegrasyonu söz konusu. Farklı konfigürasyonları içeren çok ciddi bir çalışma yapıldı. Bu sözleşmede bunların kavramsal ispatı olacak. Sahada kullanıldıkça değişiklikler gelecektir. Proje süresi ve ekonomisi açısından mevcut araçlar üzerine bunu uygulayacağız. İlerde daha düşük siluetli, daha atik, gerektiğinde koruma istenmeyecek yeni araç tasarımları planlarımızda var. Bunlar da zaman içinde oluşacaktır."

Kurt, bu süreçte kullanıcıyla etkileşim ve geri beslemenin çok çok önemli olduğunu vurgulayarak, "yaptık, bunu kullanın" yaklaşımı yerine, beraberce ortaya çıkardıkları ürünleri sahaya sunmak istediklerini belirtti.

- AĞIR SINIFTA TESLİMAT 2023'TE

İnsansız kara araçları konusunda henüz yolun başında bulunulduğuna değinen Kurt, "İnsansız kara araçları ve bunların otonom özelliklerinde Türkiye ve dünya henüz çok başlangıçta. Türkiye olarak yine dünyanın önünde gidebileceğimiz, başkalarının örnek alabileceği çalışmaların içinde olduğumuzu müjdeleyebilirim. SSB ile isteklerini ve nasıl kullanabileceklerini tüm açıklığıyla ortaya koyan kullanıcılarımıza teşekkür ederim." dedi.

Kurt, teslimat için 2023'ü öngördüklerine işaret ederek, görüşmelerin devam ettiğini, bazı basit modellerin, 1-2 aracın önceden verilebileceğini, komplike araçların teslimatının ise daha sonra yapılabileceğini kaydetti.

Etiketler : Savunma Sanayii Başkanlığı Zırhlı kara aracı İnsansız Kara Aracı Seri Üretim
40 bin kişilik koro

40 bin kişilik koro
Aklı yerinde olmayan şarkı ezberler mi?

Aklı yerinde olmayan şarkı ezberler mi?
Çağlar'dan eski yapımcısına çağrı Denize izin verin!

Çağlar'dan eski yapımcısına çağrı Denize izin verin!
Festival coşkusu

Festival coşkusu
Soyadı güncelleşti

Soyadı güncelleşti
Rusya'da izdiham yarattı

Rusya'da izdiham yarattı
Bluzu 41 bin lira

Bluzu 41 bin lira
Yüzüğüne kavuştu

Yüzüğüne kavuştu
Bodrum romantizmi

Bodrum romantizmi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX