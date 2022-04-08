SAMP/T gelişmesi! ortak üretebiliriz

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08 Nisan 2022 Cuma 10:25:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 10:25:00

Türkiye, Fransa ve İtalya'dan SAMP-T projesini ortak üretebilir

Kaynak: Akşam Gazetesi

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ABD basını, Türkiye, Fransa ve İtalya'nın SAMP/T hava savunma sistemleri için ortak bir çalışma yürütmeyi planladıklarını duyurdu.

Türkiye'nin füze ve hava savunma sistemlerindeki milli projeleri ve ortaklıklarının yankıları uluslararası savunma yayın organlarında yer bulmaya devam ediyor.

ABD merkezli küresel savunma yayın organı olan Defense News sitesinde SAMP/T sistemine ilişkin bir habere yer verildi. 'Türkiye ve İtalya SAMP/T hava savunma sistemine dönüş ipuçları verdiler' başlıklı haberde, Fransa'daki seçimlerin ardından Türkiye, Fransa ve İtalya'nın SAMP/T hava savunma sistemleri için ortak bir çalışma yürütmeyi planladıkları bilgisine yer verildi.

Yayın organı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkındaki 'Türkiye-Fransa-İtalya olarak üçlü attığımız adımları yeniden hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürmeyi karar altına aldık' sözlerini de okuyucuyla paylaştı.

HİPERSONİK FÜZE

ABD merkezli The Defense Post ise 'Türkiye hipersonik ve süpersonik füze geliştirmeyi hedefliyor' başlıklı haberinde Türkiye'nin füzecilik alanındaki atağını okuyuculara aktardı.

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün Türk savunma sanayi için süpersonik ve transonik füze sistemleri geliştirdiğine vurgu yapılan yazıda, kurumun 'ScramJet' ve 'RamJet' füze motor projeleri üzerinde çalıştığı, RamJet motorunun bu yıl tanıtılacağı belirtildi. Trisonic rüzgar tünelinin de 2024 yılında hazır olacağı ifadesine yer verildi.

Etiketler : füze ve hava savunma ABD merkezli The Defense Post hipersonik ve süpersonik füze
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