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Türkiye düşmanları F-16'lara karşı birleşti
22 Ekim 2021 Cuma 13:02:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 13:02:00

Türkiye düşmanları F-16'lara karşı birleşti

Kaynak: star.com.tr

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ABD, F-35'ler için 1.4 milyar dolar ödeme yapan Türkiye'ye, ödenek karşılığında 40 adet F-16 vermeyi teklif etmişti. ABD Temsilcilerinden Chris Pappas, Gus Bilirakis ve Carolyn Maloney'in ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup göndererek, 'Türkiye'ye uçak satmayın' baskısı yapıyor. Söz konusu mektuba, Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) ile Ermeni, Hint ve PKK destekçisi derneklerin destek verdiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde F-16 alımı ile ilgili, 'F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu." açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye söz konusu teklifin de rafa kalkması halinde başka ülkelerden alternatif uçaklar alabileceğini duyururken, ABD Kongresi üyeleri Dışişleri Bakanlığı'na F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını engellemesi için baskı yapıyor.

Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e gönderilen bir mektupta, 'Türkiye'nin hem yeni F-16 savaş uçaklarının satın almasına, hem de mevcut olanların iyileştirilmesine karşıyız.' ifadelerine yer verildi.

Mektupta Kongre üyeleri, Chris Pappas, Gus Bilirakis ve Carolyn Maloney'in imzaları yer alırken, söz konusu Türk düşmanlığının, Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) ile Ermeni, Hint ve PKK destekçisi dernek ve örgütlerden destek aldığı belirtildi.

Kongre üyelerinin mektubunda, Türkiye'nin Rus S-400'lerine sahip olduğu düşünüldüğünde, uçak satışının riskler doğurabileceği iddia edildi.

"Kongre'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmakta ısrar etmesinin nedenlerinden biri, S-400 ve F-35 birleşmesiyle ilgili önemli tehlikelerdi. Uzmanlar, Ankara'nın Rus S-400'lerine sahip olmaya devam etmesi durumunda Blok 70'e yükseltmenin benzer riskler oluşturduğuna dikkat çekiyor. İyileştirilmiş F-16'ların hem bizim hem de güvenilir müttefiklerimiz için önemli bir rol oynamaya devam ettiği göz önüne alındığında, bu kabul edilemez bulduğumuz bir risk" dedi

TÜRKİYE VAZGEÇMEYECEK

Türkiye'nin ABD'den yeni F-16 ve modernizasyon takımları alımına ilişkin görüşmeleri, F-35 programına ilişkin haklarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Türkiye, ortaklık haklarına ilişkin hukuki takibi sürdürüyor.

Türkiye, ABD'nin de aralarında olduğu 9 ülkeyle birlikte ortak olduğu F-35 projesi için ödediği 1,4 milyar dolara karşılık 'F-16 verelim' önerisini görüşüyor. Ancak Washington'un bu önerisine Ankara'nın sıcak bakması "Türkiye F-35'lerden vazgeçtiği" anlamına gelmiyor. Üst düzey güvenlik kaynakları, Türkiye'nin proje ortağı olduğu F-35'ten vazgeçmediğini, ortaklıktan doğan haklarını sonuna kadar savunacağını vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞN: 1.4 MİLYARI ÖYLE YA DA BÖYLE ALACAĞIZ

Afrika ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda tabi alt düzeyde bu görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. Bütün bunlar konuşuluyor. Şu anda Savunma Bakanlarımız karşılıklı olarak bu görüşmeleri yapıyorlar.' ifadelerini kullandı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan F-16 Türkiye ABD
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