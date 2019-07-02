Türkiye Drone Şampiyonası'nın 2. etabı tamamlandı! Şampiyonlar Teknofest'te buluşacak

Çanakkale’nin Assos bölgesinde yapılan Türkiye Drone Şampiyonası ikinci etabında hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçlar ve 32 lisanslı pilot yarıştı. Çanakkale drone yarışları 9-39 yaş aralığındaki drone kullanıcılarının nefes kesen mücadelesine sahne oldu.

Türkiye Drone Şampiyonası ikinci etabında birinci Atakan Mercimek, ikinci Özgür Can Özçelik ve üçüncü Eril Kun oldu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu onayı, Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği ve Pilot Event işbirliği ile Çanakkale Valiliği, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ayvacık Kaymakamlığı, Ati Havacılık ve Barbarossa Hotel destekleri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, BAYKAR, Türk Hava Yolları ve Robit Sponsorluğunda Çanakkale – Ayvacık ATİ Havacılık Köyü’nde düzenlenen drone yarışları Çanakkalelilere heyecan dolu bir hafta sonu yaşattı.

ŞAMPİYONLAR TEKNOFEST 2019’DA DÜZENLENECEK DÜNYA DRONE KUPASINDA YARIŞACAK

İkinci etabı Çanakkale Asos’da yapılan Türkiye Drone Şampiyonası’nın diğer etapları yine Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerinde yapılacak. Final yarışları ise İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zorlu etaplarda kabiliyetlerini sergileyerek elemeleri geçerek finale kalacak olan Türkiye Şampiyonu pilotlar, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2019'un ev sahipliğindeki 'Dünya Drone Kupasında' ülkemizi temsil edecek. Dünya Drone Kupası’na dünyanın dört bir yanından gelen şampiyonlar katılacak.