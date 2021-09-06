VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hüzünlendiren kargo mesajı: Bu parçanın bedeli, itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir
Oğlunun uyuşturucu kullandığını, gitarına gizlediği kamerayla tespit etti
Sınırda teyakkuz! Güvenlik üst seviyede
ABD ordusu tekrar Afganistan'a döner mi?
KKTC'ye girişlerde yeni dönem
Ayasofya Oryantiring Yarışması'nda 500 genç mücadele etti
Başkan Erdoğan: Devam ettirmekte kararlıyız
2 ayda 3 milyar dolar yabancı girişi
"Türkiye'ye davet gönderdik"
Türkiye, bir ülkenin daha ambargosunu yıktı!
Taliban sözcüsü: Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik
Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Mehmet Özhaseki'den anket açıklaması: Çok yüksek oranda AK Parti çıkıyor
Şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" başladı
Kral Al Halife'den Türkiye açıklaması!
Venezuela ve Kolombiya anlaştı: Sınırlar açılıyor
Teknesinden çekti araştırmadan paylaştı!
Son dakika uyarısı yapıldı! Sağanak ve Fırtına geliyor
Kabinenin gündemi yüz yüze eğitim
İsrail'den şaşırtan Filistin çıkışı
Cumhurbaşkanını ele geçiren cuntacılar sokağa çıkma yasağı ilan etti!
Orta Vadeli Program açıklandı
3. kez Mabel şov
Daha çok yardım edeceğim
06 Eylül 2021 Pazartesi 11:03:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 11:03:00

Türkiye, bir ülkenin daha ambargosunu yıktı!

ABONE OL

Fırtına motorlarının alındığı ülke olan Almanya'nın örtülü ambargosu sonrası Türkiye, Fırtına obüslerindeki motor sorununu da çözdü. Böylece motor ve güç grubunda dışa bağımlılık sona erdirildi.

Açık ve örtülü ambargolar, Türk savunma sanayiinin milli ve yerli üretime yönelerek daha da güçlenmesinde etkili oldu. İnsansız hava araçları teknolojisinde sağlanan başarının ardından Türkiye, Fırtına obüslerindeki (top) motor sorununu da çözdü. Elektrikli olarak dönüşümü sağlanan E-Fırtına Obüsü, daha seri hale getirildi.

Milliyet'in haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri, son yıllarda ağırlıklı olarak Türk savunma sanayiinin geliştirip ürettiği helikopter, insansız hava araçları, askeri gemiler, zırhlı araçlar, güdümlü mermiler ve milli silah sistemlerini kullanmaya başladı. Savunma sanayiinin milli üretime yönelmesinde, açık ve örtülü ambargoların önemli etkisi oldu.

Almanya, geçmişte Türkiye'nin Azerbaycan'a Ermenistan ile Yukarı Karabağ anlaşmazlığını gerekçe göstererek yerli üretim Fırtına Obüsü satmasına izin vermemişti. Fırtına motorlarının alındığı ülke olan Almanya, bu tutumunu Suudi Arabistan gibi ülkelere yapılacak ihracat için de sürdürmüştü. Türkiye, Almanya'nın bu tavrı üzerine yeni arayışa girmişti. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yürüttüğü Ar-Ge çalışması ile TSK'nın envanterindeki Fırtına Obüsü'nü elektrikli hale getirdi. Böylece motor ve güç grubunda dışa bağımlılık sona erdirildi. Yetkililer, "Elektrikli Fırtına yakında ordunun hizmetine girecek. Hibrit tahrik sistemi entegrasyonu yapıldı. Motorun yerine pil paketi takıldı. Yeni obüsler daha hızlı ve atik oldu" dedi.

4 saat şarjla 500 kilometre

Hibrit hale getirilen E Fırtına'nın temel özellikleri şöyle sıralandı:

- Motor tipi: Elektrik 2P2S

- Motor gücü: 1.300 HP(1.000 kW)

- Azami tork: 10.000 Nm

- Motor devri: 3.000 rpm

- Araç ağırlığı: 48.4 ton

- Azami hız: 60 km / h

- Dik eğim tırmanma: Yüzde 60

- Yan eğim: Yüzde 40

- Menzil: 500 kilometre

- Pil paket kapasitesi: 357,12 kWh

- Şarj süresi: 4 saat

- Bakım aralığı: 900 saat

Personel taşıyıcıydı muharebe aracı oldu

MKE tarafından yürütün bir diğer proje kapsamında zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) aracı olan M113, elektrikli zırhlı muharebe (ZMA) aracına dönüştürüldü. Elektrikli ZMA'nın uzaktan komutalı silah sistemi bulunuyor. Nişancı görüş sistemi ise termal kamera sistemi, gündüz görüş sistemi ve lazer mesafe ölçerden oluşuyor. Bu araçlardan 50 adetin dönüşümünün sağlanacağı belirtildi.

Etiketler : Açık ve örtülü ambargolar TÜRK SAVUNMA SANAYİİ MKE M113 Ar-Ge çalışması TSK E-Fırtına Obüsü
Tiyatronun yeni ikilisi

Tiyatronun yeni ikilisi
Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor

Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor
Özür dilemek erdemdir

Özür dilemek erdemdir
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
Anne olmak istiyor

Anne olmak istiyor
Kalbi Eren için atıyor

Kalbi Eren için atıyor
Kimsenin yapamadığını yaptık

Kimsenin yapamadığını yaptık
Zeki Müren arayınca elim ayağım titredi

Zeki Müren arayınca elim ayağım titredi
‘Best of Kibariye' geliyor

‘Best of Kibariye' geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER