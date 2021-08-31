VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı
Fatih Sultan Mehmet'in ateş topları gibi
Ülkesini eleştiren ABD'li yarbay için şaşırtan emir
"Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?"
İran'dan sert tepki
Turkcell'in sosyal sorumluluk ve sağlıklı yaşamı buluşturan etkinliğinde geri sayım başladı
Tarihe geçen fotoğraf! 20 yıllık işgal sona erdi
Ünlü yatırımcı Mobius'tan altın uyarısı!
İki ülke arasında tarihi dönem! Türkiye Başkonsolosluk açan ilk ülke olacak
Eski kıyafetlerini çıkardılar! İşte Taliban'ın askeri kamuflajı
AKINCI TİHA Fransa gündeminde
Musul'da Fransız oyunu! Macron'dan açık provokasyon
Taliban'ın üst düzey yetkilisi: Gönlümüz Türkiye ile bir atıyor
Ümit Özdağ kendisini eleştirenlere canlı yayında hakaret etti
''Her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırız''
Yeni bir Bakanlık kurulması planlanıyor
F-16'nın görevini de üslenecek
Yangın bölgelerindeki elektrik abonelerinin borçları 3 aylığına ertelendi
Irak Türkiye'den SİHA ve ATAK helikopteri satın almak istiyor
2021 YKS tercih sonuçları açıklandı
Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Lise öğrencilerinden akıllı tarım robotu
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda atamalar belli oldu
İzmir'de feci kaza: 5 yaralı
31 Ağustos 2021 Salı 10:01:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 11:21:00

Türkiye, Akıncı ile muazzam bir kuvvete daha erişti!

ABONE OL

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA envantere girdi. Türkiye'nin AKINCI TİHA ile müthiş bir güç unsuruna ulaştığına vurgu yapan uzmanlar, Türk SİHA'sı Akıncı'nın F-16'nın yaptığı görevi üslenebileceğini ifade ediyor.

Beklenen gün geldi ve Bayraktar Akıncı TİHA, TSK'nın envanterine dahil oldu. Türkiye için yeni bir sayfa anlamına gelen bu teslimat, TB-2 ve ANKA ile başlayan sürecin insansız savaş uçaklarına dönüşmesinde en önemli ara duraklardan biri olacak.

Üretim hattına büyük bir uçan baluk girdi. Yolda, geliyor... Takipte kalın."

Bu mesajı okuduğumuzda takvimler Haziran 2018'i gösteriyordu. Sonrasında 'balık' işleri ilerletti ve her geçen gün yeni özelliklerle büyüdü. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a göre önce yürüdü, sonra koştu ve nihayetinde hür ve özgür semalara yükseldi.

Bayraktar'ın Akıncı ismini verdiği Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) bu aşamaların ve kırdığı rekorların ardından dün Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk kez teslim edildi.

TRT Haber, Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin ile Akıncı'nın Türkiye'nin insansız hava araçları macerasında ne anlama geldiğini, bu değişimin sahaya muhtemel yansımalarını konuştu.

'4 TERÖRİST İÇİN 1 TABUR DAĞA ÇIKSIN' OLGUSU YIKILDI

Şahin, vuruş gücü kadar önemli olan bir başka noktaya işaret ediyor ve 'görüntülü istihbarat' konusunda S/İHA'ların paha biçilmez katkılar sunduğunun altını çiziyor. Şahin, "Sizlerin de hatırlayacağı üzere ilk serilerin hemen ardından hem TB-2 hem ANKA sürekli daha da gelişti ve bir süre sonra sayıları da arttı. Böylece Türkiye, istediği bölgede 7/24 esasıyla görüntü alabilmeye başladı." diye konuştu.

İlginç bir kırılmaya değinen Anıl Şahin ve bu kabiliyetle birlikte 'İhbar alınan 4 terörist için 1 tabur dağa çıksın' olgusunun yıkıldığını belirtiyor.

KÜÇÜK AMA ÖNEMLİ EKSİKLİKLERİ AKINCI İLE TAMAMLAYACAĞIZ

ANKA ve TB-2'nin dünya genelinde adını duyuran operasyonlara rağmen bazı noktalarda yetersiz kaldığını, o süreçte de Türk savaş uçaklarının devreye girdiği hatırlatılan Şahin, bu noktada iki temel değerlendirmede bulunuyor ve "F-16'larımız tarafından taşınan mühimmatlar SİHA'larımız tarafından taşınamadı. Muharebe sahasında, MAM-L'nin yetersiz kaldığı anlar oldu. Çünkü bu 22,5 kilogram ağırlığında bir mühimmat ve bir apartmanı yıkmasını bekleyemezsiniz" cümlelerinin ardından Akıncı'nın neden önemli olduğunu anlatıyor:

"İşte Akıncı ile muazzam bir kuvvete daha erişiyoruz. Bir insansız platform, F-16 gibi savaş uçakları tarafından taşınabilen hassas güdümlü ve nispeten daha ağır mühimmatları kullanabilecek. TEBER Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kiti, Kanatlı Güdüm Kiti, SOM Seyir Füzesi, MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Mark-81, Mark-82, Mark-83 ve Mark-84, AKINCI tarafından kullanılacak güdüm kitleri ile mühimmatlardan bazıları.

Bu mühimmatları kullanabilen Akıncı, F-16'ların ömründen tasarruf etmemizi sağlayacak. Irak'ta bir mağara mı tespit edildi? Artık 2000 libre ağırlığındaki NEB taşıma kapasitesine sahip Türk SİHA'sı Akıncı, önceden F-16'nın yaptığı görevi üslenerek gidip o mağarayı bombalayabilecek.

Ya da 4-5 araçlık bir konvoy mu tespit edildi? Akıncı gidip MAM ya da Mark serisi mühimmatlarıyla o konvoyu imha edebilecek. Çünkü artık hem daha ağır hem de daha fazla mühimmat taşıyabilecek.

Bunlar da yetmeyecek, yakın zaman sonra Akıncı hava-hava görevlerinde de kullanılacak ve uçar tehditlere karşı da görev icra edecek. Tüm bunların alt alta eklediğinizde Türkiye'nin nasıl büyük bir güç unsuruna ulaştığını görebiliyorsunuz..."

GÖKYÜZÜNDEKİ DÖNÜŞÜMÜN ALTIN ÇOCUĞU

Şahin, Akıncı'nın TB-2'den Milli İnsansız Muharip Savaş Uçağı'na (MİUS) geçişte ne ifade ettiği sorusuna şu cevabı verdi:

İHA'larımız, deyim yerindeyse bir öncekinin 'ekmeğini yiyerek' bu günlere geliyor... Örneğin Baykar Savunma... Önce Mini İHA, ardından Bayraktar TB1 ve ardından TB-2'yi yaptı. Şimdi ise bunlardan çok daha devasa olan Akıncı'dan söz ediyoruz. Şu bir gerçek ki Mini İHA yapılmasa Bayraktar TB-2 ve Bayraktar TB-2 yapılmasaydı da Akıncı yapılamazdı. Havacılığın bu şekilde aşamalı giden bir düsturu var. Eminim ki Akıncı'dan elde edilen tecrübeler de bizi kısa süre içerisinde MİUS'a götürecek. Bu nedenle Akıncı ülkemizin ilk TİHA'sı olmasının çok daha ötesinde anlamlar taşıyor. Ben Akıncı'yı değerli bir durak olarak görüyorum ve nihai hedef için oldukça kritik bir kilometre taşı olduğuna inanıyorum.

Etiketler : Bayraktar Akıncı TİHA tsk envanter mius iha
Kınanmaktan korkmuyorum

Kınanmaktan korkmuyorum
Klip için rota Avrupa

Klip için rota Avrupa
Sete çıktılar

Sete çıktılar
Fişekhane'ye özel koreografi

Fişekhane'ye özel koreografi
Havalimanında Manga sürprizi

Havalimanında Manga sürprizi
Tiyatroseverler buluştu

Tiyatroseverler buluştu
Kapadokya'da film zamanı

Kapadokya'da film zamanı
Aşı karşıtlarına ateş püskürdü

Aşı karşıtlarına ateş püskürdü
Kaçak'la dijitalde

Kaçak'la dijitalde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER