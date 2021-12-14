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14 Aralık 2021 Salı 19:40:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 19:40:00

Türkiye 8'inci uydusu için gün sayıyor

Kaynak: TRT Haber

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Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, Türksat 5B'nin de hizmet vermeye başlamasıyla 8'e yükselecek. Türksat 5B'nin pazar günü fırlatılması planlanıyor.

Türksat 5B uydusunun uzaya gönderilmesi için geri sayım başladı. Uydu, Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Türkiye'nin haberleşme kapasitesine büyük güç katacak Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılacağı tarih ve saat kesinleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydunun 19 Aralık Pazar sabahı fırlatılacağını açıkladı.

VERİ KAPASİTESİ 15 KAT ARTACAK

Türksat 5B'nin devreye alınmasıyla, Türkiye'nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. TÜRKSAT-5B uydusu; Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

Geniş bant veri kapasitesiyle büyük bir nüfusa ticari servis hizmeti sunacak.

Türksat 5B'nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı öngörülüyor. Uydunun devreye alınmasıyla TÜRKSAT A.Ş. haberleşme uydularının sayısı beşe çıkacak.

TÜRKSAT 5B İÇİN 3 İLDE YER İSTASYONU

Türksat 5B uydusunun Ka-Bant veri haberleşmesinde kullanılmak üzere yer istasyonları projelendirildi. Yer istasyonlarının Ankara, İzmir ve Van'da kurulması planlandı.

Ka bant yer istasyonları Türksat 5B uydusunun yörüngeye yerleşmesiyle kullanılmaya başlanacak.

Türksat AŞ Faaliyet Raporu'na göre, uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, Türksat 5B'nin de hizmet vermeye başlamasıyla 8'e yükselecek. Ülkenin 31 derece doğu yörüngesindeki haklarını korumak ve yeni yörüngede farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilmek üzere Türksat 5A uydusu uzaya gönderildi.

Airbus Defence&Space (Airbus D&S) firması ile sözleşmesi imzalanan Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının tasarım ve üretim çalışmaları 1 Kasım 2017'de resmi olarak başlamıştı. Türksat 5A uydusu 8 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya başarılı bir şekilde fırlatıldı. Türksat 5B uydusunun ise 9 Aralık'ta Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması hedefleniyor.

Fırlatma kütlesi yaklaşık 4 bin 500 kilogram olan uydu, 15 kilovat elektriksel güce sahip olacak.

TÜRKSAT 6A UYDUSU 2022 YILINDA HİZMETE ALINACAK

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ise sözleşmesi 15 Aralık 2014'te imzalanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türksat müşteri kurum, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü proje yönetici kurum, TAI, ASELSAN ve CTech proje yüklenici kurumlar olarak yer aldı.

Japonya'da teknoloji transfer programında yetişen Türksat mühendisleri de bu projede görev alıyor.

Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde üretimi devam eden uydunun fırlatıcı seçiminin, bu yıl yapılarak sözleşmesinin imzalanması hedefleniyor. Türksat 6A uydusunun, 2022 yılında uzayda hizmete alınması planlanıyor.

Etiketler : Milli Uzay Programı SpaceX Türkiye Uzay Ajansı Türksat Uydu Uzay Çalışmaları
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