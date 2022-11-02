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02 Kasım 2022 Çarşamba 14:32:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 14:32:00

Türk zırhlı aracı Yörük 4x4'e Endonezya yolu göründü

Kaynak: AA

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Nurol Makina tarafından üretilen zırhlı araç Yörük 4x4'ün Endonezya'da ortak üretimine yönelik mutabakat metni imzalandı.

Şirket, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo & Forum 2022'de Yörük 4x4 (NMS 4x4) aracının maketlerini sergiledi. Yörük aracı, fuar kapsamında Endonezya Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan gösteride de yer aldı.

Nurol Makina, ayrıca Endonezya'da savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren PT Jala ile mutabakat metni imzaladı.

Nurol Makina İş Geliştirme Direktörü Mehmet Çorbacıoğlu, AA muhabirine, Endonezya'da pazarlama faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Yörük 4x4 aracını haziranda Endonezya'ya gönderdiklerini ifade eden Çorbacıoğlu, aracın güvenlik güçleri tarafından test edildiğini söyledi. Çorbacıoğlu, fuarda yapılan gösterilerde de aracı sergilediklerini ve ülkedeki farklı kullanıcılara gösterdiklerini belirtti.

Nurol Makina olarak sadece doğrudan satış değil, teknoloji transferine yönelik de bazı adımlar attıklarını dile getiren Çorbacıoğlu, "Bu noktada PT Jala firmasıyla mutabakat metni imzaladık. Bu kapsamda Nurol Makina'nın kabiliyetlerini Endonezya'ya taşıyacağız. Burada PT Jala ile ortak üretim planlamaktayız." dedi.

Mehmet Çorbacıoğlu, ortak üretim planına ilişkin, "Çeşitli kullanıcılardan Nurol Makina araçlarına bir ilgi, talep var. Bu noktada projeler gerçekleştikçe, faz faz teknoloji transferiyle bunları gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Yörük 4x4, saatte 140 kilometre maksimum seyir hızında ağır yük taşıyabilen, yeni nesil taktik zırhlı araç olarak geliştirildi.

Kendi segmentindeki bir araçtan beklenenin ötesinde yüksek mayın/el yapımı patlayıcı korumasına sahip araç, ayrıca seviye 1'den 4'e kadar ölçeklenebilir balistik koruma sunuyor.

İlk kez 2019 yılı IDEF fuarında sergilenen Yörük 4x4, henüz tasarım aşamasındayken birçok ülkenin dikkatini çekti ve sipariş aldı.

Nurol Makina, Yörük 4x4 için biri Avrupa olmak üzere farklı coğrafyalardan 4 ülke ile sözleşme imzaladı.

Etiketler : Endonezya Yörük 4x4 Nurol Makina
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