SİHA'ların başarısı dünya basınında!

Dünya medyası, Türkiye'nin ürettiği silahlar ve özellikle Bayraktar TB2'ye sayfalarını ve ekranlarını açmaya devam ediyor. İngiliz The Telegraph gazetesi, geçen hafta 'Kebap? Evet. Uçak? Hayır: Türkiye'nin Ukrayna'nın seferberliğine yardım edebilecek drone'larını kim tasavvur etti?' başlığıyla bir haber yayımladı. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üretildiği fabrikayı gezen gazetenin muhabiri Natalya Vasilyeva, Türk drone'larının Ukrayna'nın Rus işgaline karşı kazandığı en önemli zaferlerin bazılarında kilit rol oynadığını yazdı.

The Telegraph muhabiri, fabrikada Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı, 2007 yılında başlayan serüveni aktarıp Selçuk Bayraktar'ın kurduğu "O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti" cümlesini öne çıkardı. Selçuk Bayraktar'ın teknoloji firmasını 10 yıldan az bir sürede küresel bir fenomene dönüştürdüğünü vurgulayan The Telegraph, fotoğrafçısına Bayraktar TB2'yi fabrikasında yalnızca bir açıdan çekmesine izin verildiğini de aktardı. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar ise, Selçuk Bayraktar'dan birkaç gün sonra Amerikan CNN International kanalına çıktı. Ukrayna'ya Türk SİHA'sı temin etmeye devam edeceklerini belirten Haluk Bayraktar, Rusya'ya asla Bayraktar TB2 satılmayacağını söyledi. Julia Chatterley'nin sunduğu First Move programına konuk olan Baykar CEO'su, Ukrayna savaşının ilk gününden itibaren bütün Bayraktar TB2'lerin aktif şekilde uçtuğunu dile getirdi, Rusya'nın fiyat-performans oranı fazlasıyla yüksek olan Türk SİHA'larını alt etmek için pekçok ürüne ihtiyacı olduğunu bildirdi.

CNN International'daki yayının hemen ardından bu kez ABD'nin etkili gazetesi Wall Street Journal, 'Drone'lar, insansız deniz araçları ve katil robotlar, Türkiye'yi silah sanayii için güç merkezi yaptı' başlığıyla geniş bir haberi sayfasına taşıdı. Türkiye'nin yalnızca 20 yıl içerisinde silah üretiminde küresel bir oyuncu haline geldiğini yazan Wall Street Journal, "Türkiye'nin silah üreten bir güç merkezi olma projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için meyvelerini vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savaşında güç dengesini değiştirmeye yardımcı oldu ve dünyadaki çatışmaları dönüştürüyor" ifadelerinin kullanıldığı haberde, Erdoğan hükümetinin ABD'ye ve diğer yabancı askeri tedarikçilere olan bağımlılığı azalttığı vurgulandı. Silah anlaşmalarının artık ilişkiler kurmak ve küresel hedefleri ilerletmek için kullanıldığının altını çizen Wall Street Journal haberinde, Türkiye'nin TSK'nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığı ve bu oranın 2000'lerin başında sadece yüzde 30 olduğu ifade edildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'le röportaj yapan Wall Street Journal, Demir'in "Yüzde yüz bağımsız olmaya çalışmanın mümkün ve mantıklı bir şey olmadığını biliyoruz. Buradaki anahtar, ne zaman olursa olsun ulusal çıkarlarımızı korumamız gerektiğidir" ifadelerini sayfalarına taşıdı.

Haberde, insansız kara araçları üreten Ankara merkezli Elektroland Savunma'nın satış direktörü Mustafa Orakçı'nın sözlerine de yer verildi. Orakçı, "Bayraktar'ın başarısı bizim için büyük bir reklam oldu" diye konuştu. WSJ, Elektroland'in deposunda, yeni sahipleri olan Bangladeş hükümetine gönderilmeyi bekleyen 10 aracın sıra sıra dizildiğini de vurguladı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Türkiye, 2017 ile 2021 yılları arasında silah ihracatında İsrail ve İsviçre'nin arkasında, Ukrayna ve İsveç'in önünde olmak üzere 12'nci sırada yer alıyor. 2001 yılında 36'ncı sırada yer alan Türkiye'nin en büyük alıcılarının Türkmenistan, Umman ve Katar olduğu ifade edildi.

Jared Malsin tarafından kaleme alınan makalede, TB2'nin hava şartları izin verdiği sürece 185 mil kadar uzaktan pilot tarafından çalıştırılarak 24 saat havada kalabildiği ifade edildi. TB2'lerden övgüyle bahseden haberde şu ifadelere yer verildi. İHA'ların uzun menzilli kameraları ve radardan kaçınma yetenekleri, onları Rus yapımı hava savunmalarından kaçma konusunda usta kılıyor.