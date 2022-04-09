Türk SİHA'ları Amerikan medyasında

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımları yabancı basının gündeminden düşmüyor.

Amerikan haber kanalı özel haberinde, Türk SİHA'larıyla ilgili özel bir haber hazırladı. Çekimler İstanbul'daki Baykar üretim tesislerinde yapıldı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'dan da bahsedildi ancak odak noktası Bayraktar TB2 SİHA'larıydı.

"SİHA'lar Libya va Karabağ'da savaşın yönünü değiştirdi"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile yapılan özel röportaja da yer verildi.

Haberde, Bayraktar TB2 SİHA'larının Libya va Karabağ'da savaşın yönünü değiştiren unsurlar olduğuna da dikkat çekildi.