VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Böbrek hastalığı olanlarda kanser görülme riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi
AB, Ukrayna'nın üyeliğini hızlandırmak için süreç başlattı
Türk SİHA'ları Amerikan medyasında
Bakan Koca, Nisa bebeğin son durumunu açıkladı
Başkan Erdoğan, iftarını öğrenci evinde açtı
ABD Slovakya'ya Patriot sistemi gönderiyor
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
Macron'dan Kramatorsk'taki saldırıya tepki
Vaka sayısı azalmaya devam ediyor
Ukrayna'da Kramatorsk garı vuruldu!
'Yavuz' Karadeniz görevi için yola çıktı
Dışişleri: Savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz
ABD'de Kovid-19: Can kaybı 984 bin 571'e çıktı
Okullarda ikinci ara tatil başladı
Silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Slovakya'dan dikkat çeken hamle!
Türkiye'den Aliyev-Paşinyan görüşmesine ilişkin memnuniyet açıklaması
Örgüte katılım yolu kesilen PKK, çocuk istismarına sarıldı
Yoğun kar yağışı sonrası ani sıcaklık artışı heyelanları artırıyor
Selda ile Neşeli Günler
Türk SİHA'ları dünyanın gündeminde
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünya bisiklet camiasında bir ilke imza atıyor
Çin'den ABD'ye uyarı! Kırmızı çizgiyi aştın
09 Nisan 2022 Cumartesi 00:07:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 00:07:00

Türk SİHA'ları Amerikan medyasında

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Amerikan haber kanalı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını mercek altına aldı. Türk SİHA'ların başarılarına dikkat çekildi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile röportaj yapıldı.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımları yabancı basının gündeminden düşmüyor.

Amerikan haber kanalı özel haberinde, Türk SİHA'larıyla ilgili özel bir haber hazırladı. Çekimler İstanbul'daki Baykar üretim tesislerinde yapıldı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'dan da bahsedildi ancak odak noktası Bayraktar TB2 SİHA'larıydı.

"SİHA'lar Libya va Karabağ'da savaşın yönünü değiştirdi"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile yapılan özel röportaja da yer verildi.

Haberde, Bayraktar TB2 SİHA'larının Libya va Karabağ'da savaşın yönünü değiştiren unsurlar olduğuna da dikkat çekildi.

Etiketler : Türkiye Bayraktar TB2 SİHA Yerli ve Milli Teknolojiler
Zeynep'le ilk karşılaşma

Zeynep'le ilk karşılaşma
Güzellik işine girdi

Güzellik işine girdi
Karnaval tadında klip

Karnaval tadında klip
Kral Şakir sevgisi 23 ülkede

Kral Şakir sevgisi 23 ülkede
Madrid'de Cansu Dere rüzgarı

Madrid'de Cansu Dere rüzgarı
Köpeğine bebek arabası

Köpeğine bebek arabası
Gelinlik giydi

Gelinlik giydi
İspanya'da ödüllendi

İspanya'da ödüllendi
Açıkhava konserleri başlıyor

Açıkhava konserleri başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER