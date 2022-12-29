Türk SİDA'larından çığır açıcı hamle!

Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı "ULAQ", Yunanistan'da telaşa neden oldu. Yunan basını, ULAQ SİDA'nın Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'a karşı tehdit oluşturacağını yazdı.

Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen ULAQ SİDA serisinin ikinci ürünü Denizaltı Savunma Harbi (DSH) opsiyon görev yüklü versiyonunun ARES Tersanesi'nde üretildiğini belirten Yunan basını, insansız deniz aracının Kasım 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini yazdı.

Haberde "Yunanistan, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki planlarına bir an önce kendi cevabını vermelidir" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin insansız hava ve deniz araçları ile denizaltı filosu inşa ettiğine vurgu yapıldı.

Türk SİDA'ların Ege Denizi'nde Yunan donanmasını zor durumda bırakacağı ifade edildi. Haberde, "Türk SİDA'lar şu anda savaş gemileri tarafından gerçekleştirilen görevlerin çoğunu üstlenmelerini sağlayarak Ege'de oyunun kurallarını değiştirecek" denildi.

SİDA'nın milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN'ın ürünleri 4'lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri ile donatılması "çığır açıcı" olarak nitelendirildi.

İnsansız deniz araçlarının Yunan donanması için risk oluşturduğu belirtilirken Türkiye'nin kendine özgü geliştirdiği saldırı taktiğinin başarılı olmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

ULAQ SİDA, ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK

ULAQ SİDA, zorlu deniz koşullarında insan hayatını riske atacak ortamlardan mürettebatı uzaklaştırmak ve riskli alanlarda daha emniyetli görevler icra edebilmek amacıyla geliştirildi.

Otonom şekilde hareket etme kabiliyeti olan ULAQ, 2 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

ULAQ' da yerli motorlar kullanılacak.