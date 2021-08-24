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Türk savunma sanayisinden ezber bozacak hamle!
24 Ağustos 2021 Salı 13:01:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 13:01:00

Türk savunma sanayisinden ezber bozacak hamle!

Kaynak: AA

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Türk savunma sanayisinden ezber bozacak bir hamle daha geldi. Henüz Türkiye'de kullanılmayan silahlı amfibi 8x8 araç Algan geliyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde hayata geçirilen iş birliğiyle güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için silahlı amfibi 8x8 araç Algan geliştirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MKE AŞ, alt yüklenicilerle yaptığı çeşitli iş birlikleriyle bir dizi Ar-Ge projesi yürütüyor. Bunlardan biri de silahlı amfibi 8x8 araç Algan oldu.

MKE AŞ, Algan'ı ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergiledi.

Algan, çok yönlülüğü ve kapsamlı aksesuar olanaklarıyla hafif-orta kalibreli silah ve mühimmatların kullanımına imkan veriyor. Sahip olduğu hareket kabiliyetiyle her türlü savaş alanında görev yapabilecek nitelikteki Algan, ilave ekipmanlarla malzeme sevkiyatı, yaralı taşıma gibi amaçlarla da kullanılabilecek.

Algan, hemen hemen her türlü engebeli arazide, bataklıkta, su üzerinde, kum zeminde, karla kaplı arazilerde görev yapabiliyor.

Araç karada 6, suda 4 kişi taşıyabiliyor.

- MKE SİLAHLARIYLA DONATILACAK

MKE AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Aycan, AA muhabirine, bu tip araçların birçok ordunun envanterinde bulunduğunu ancak henüz Türkiye'de kullanılmadığını söyledi.

Aracı, bu yönde ihtiyaç olabileceği öngörüsüyle geliştirdiklerini ifade eden Aycan, şu bilgileri verdi:

"8X8 aracımız saatte 40 kilometre hıza kadar çıkıyor. Her türlü arazi koşulunda kullanılabilecek özellikler taşıyor. Bir diğer özelliği amfibi olması. Suda da saatte 4 kilometre hızda gidebilecek şekilde tasarlandı. Şu an üzerinde benzinli bir motor var, sonraki versiyonunda elektrikli veya hibrit olarak da tasarlanacak. Silah sistemlerine geldiğimizde, 2 farklı silah grubu var. Bunlar değiştirilebilir olmakla birlikte üzerinde kendi ürettiğimiz 40 milimetre bomba atar silahımız bulunuyor. Sağ tarafından ise 7,62 milimetre PMT dediğimiz silahımız var. Araç ihtiyaca binaen farklı silah gruplarıyla donatılabilir şekilde tasarlandı. Bunun dışında arkasına treyler takılarak mühimmat taşıma veya herhangi bir revir ihtiyacında ilk yardım müdahalesi yapabilecek şekilde versiyonları da var. Aynı zamanda personel taşıyıcı olarak da kullanılabilecek farklı alternatiflerimiz mevcut."

- SİLAHLI TESTLERE HAZIRLANIYOR

Fatih Aycan, IDEF 2021'de sergiledikleri aracın silahlı versiyonunun, güvenlik güçlerinin görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda geliştirileceğini bildirdi.

Araca ilişkin atışlı testlere fuar sonrasında başlanacağını belirten Aycan, "Silahsız testleri yapıldı, silahlı testlere başlayacağız. Sonra da envantere girmeye hazır hale gelecek. İleride otonom hale de getirilebilir." dedi.

Etiketler : Algan 8x8 MKE AŞ silahlı amfibi
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