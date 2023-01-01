VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da araç sahiplerine "başörtüsü ihlali mesajı" uygulaması geri döndü
Rusya, Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduklarını duyurdu
KGM köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı haberlerini yalanladı
"2022'de hayata geçirdiğimiz mega projelerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdık"
TBMM Başkanı Şentop: Dünya büyük bir dönüşümün içinden geçiyor
Bakan Kasapoğlu'ndan 2022 yılına yönelik "GSB'de geçen yıl" paylaşımı
01 Ocak 2023 Pazar 17:15:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 17:15:00

Türk savunma sanayisi yeni yıla teslimatla başladı: Yeni elektronik harp sistemi MERTER

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk savunma sanayisinin 2023 yılındaki ilk teslimatı, yeni elektronik harp sistemi MERTER oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık ile Meteksan Savunma firması arasında imzalanan Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi kapsamında tamamen milli imkanlarla tasarlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabulleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine teslimatı gerçekleştirildi.

MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi, muhabere bandında hedef unsurların haberleşmesinin uzak mesafeden engellenmesinde kullanılacak bir elektronik taarruz (ET) sistemi olarak tasarlandı ve geliştirildi. Farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayabilmesi amacıyla geliştirilen sistem, muhabere bandının tamamını kapsayarak, tripod/mast üzerinde sabit konfigürasyonda veya sırtta taşıma aparatı ile tek-er konfigürasyonunda kullanılabilecek.

Sistem, yüksek kazançlı yönlü ve eş yönlü antenleri ile yönlendirilmiş elektronik taarruz faaliyetini gerçekleştirirken, akıllı bir tablet veya bilgisayar vasıtasıyla da kontrol edilebilecek. Kendi bataryaları ile beslenebilen sistem, şehir şebekesi üzerinden de çalıştırılabilecek.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Demir, "Gücün Yüzyılı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı'na yeni bir elektronik harp sistemimizin ilk teslimatıyla başlıyoruz. Merter Sırt Tipi Elektronik Taarruz Sistemi hedef unsurların haberleşmesini uzaktan engelleyerek güvenlik güçlerimize sahada avantaj sağlayacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : savunma sanayii merter taarruz sistemi ismail demir türkiye yüzyılı
Eski eşe konuşmama kararı

Eski eşe konuşmama kararı
Zeynep'in yerine Yalın

Zeynep'in yerine Yalın
Rolü için kilo aldı

Rolü için kilo aldı
Hadise'yi gizlemem

Hadise'yi gizlemem
Leylekler mevsimleri şaşırdı

Leylekler mevsimleri şaşırdı
Paris'te heykel yapıyor

Paris'te heykel yapıyor
Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi

Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi
Büşra Targaryen!

Büşra Targaryen!
‘Her Şey Bedava'ya ilgi

‘Her Şey Bedava'ya ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX