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Türk İHA'ları dünyayı salladı! ABD dergisi Forbes: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor
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05 Ekim 2020 Pazartesi 11:59:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 12:06:00

Türk İHA'ları dünyayı salladı! ABD dergisi Forbes: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor

Kaynak: aksam.com.tr

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ABD'li iş dergisi FORBES, Türkiye'nin İHA gücünü anlatan makalesinde, yakın gelecekte envantere girecek olan 'Akıncı', 'Aksungur' ve 'Alpagu' ile ilgili olarak “Türkiye'nin düşmanlarının zor günler yaşayacağını” yazdı. Ayrıca yayımlanan makalede, Bayraktar Akıncı TİHA'nın, Türk güvenlik güçlerine sağlayacağı istihbarat, gözetleme ve hedefleme imkanlarıyla gelecek 10 yılın “oyun kurucusu” olacağı değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye’nin son yıllarda yerli imkânlarla geliştirdiği Bayraktar-TB2 ve Anka-S insansız hava araçlarının (İHA), kendilerini Suriye, Irak ve Libya sahalarında kanıtladıklarını yazdı. Makalede; Akıncı, Aksungur ve Alpagu’nun da yakında envantere girerek Türkiye’nin gücüne güç katacağı belirtildi.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, yakın gelecekte çeşitli kullanım ihtiyaçlarına göre Türkiye’nin envanterine daha iri ve daha küçük İHA’lar katacağı hatırlatılarak, “Mevcut İHA/SİHA gücünün üstüne eklenecek yeni araçlar, Türkiye’nin düşmanlarına zor günler yaşatacak.” denildi.

AKINCI VE AKSUNGUR, SAVAŞ UÇAKLARININ TAŞIDIĞI FÜZELERİ ATEŞLEYEBİLECEK

SİHA’ların yanı sıra 22 kiloluk ağırlıkları ve 14 kilometre menzilleriyle MAM-L füzelerinin de özellikle şubat-mart döneminde Suriye’de tanklara ve diğer ağır zırhlı araçlara karşı etkili bir şekilde kullanıldıklarını yazan Forbes, okuyucularına şunları aktardı:

“Türkiye’nin yakında envanterine katacağı Akıncı ve Aksungur araçları, savaş uçaklarının taşıdığı Mark 82’leri ya da Roketsan tarafından üretilen daha uzun menzilli SOM kruz füzelerini de rahatlıkla taşıyabilecekler.”

AKINCI, TÜRKİYE’NİN YENİ OYUN KURUCUSU OLACAK

Akıncı’nın gelecek 10 yıllık süreçte Türkiye’nin istihbarat, gözetleme ve hedefleme anlamında bir numaralı oyun kurucusu olacağını ifade eden Forbes’in makalesinde, “Roketsan’a ait karadan karaya ateşlenebilen TRLG-230 füzeleri, Akıncı’nın işaretlediği yerlere nokta atışı yapacak.” denildi.

KAMİKAZE İHA’LAR ETKİLİ BİR ŞEKİLDE GELİYOR

Dört pervaneli Kargu-2 kamikaze İHA’larının da özellikle terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda etkili bir şekilde kullanıldığını kaydeden Forbes, bunun yanı sıra Alpagu’nun da geliştirilmekte olduğu ve 2020 yılının sonuna doğru etkili bir şekilde kullanılacağı bilgisini okuyucularıyla paylaştı.

TÜRKİYE’NİN DÜŞMANLARINI ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Türkiye’nin hâlihazırda envanterinde bulunan yerli üretim İHA ve SİHA’ların pek çok çatışma bölgesinde oyunun kurallarını baştan yazdığını belirten Paul Iddon imzalı Forbes makalesinde, yakın gelecekte envantere katılacak Akıncı ve Aksungur gibi daha iri ve Alpagu gibi daha küçük drone’larla Türkiye’nin gücüne güç katarak pek çok düşmanına zor günler yaşatacağı yazıldı.

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