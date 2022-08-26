Afrika ülkeleri Türk İHA'larına neden büyük ilgi duyuyor?

Afrika ülkelerinin Türkiye'de üretilen Bayraktar İHA'larına ilgisi son zamanlarda giderek artmaya başladı. Ukrayna'da süren savaşa da damga vuran İHA'larımızla ilgili çarpıcı değerlendirmeyi BBC Türkçe yayınladı.

Ukrayna, Rusya'nın işgaline karşı direnmeye başladığında birçok batılı devletten askeri destek aldı, bunların arasında ağır topçular, uzun menzilli roketler de vardı fakat hepsinden önce Kiev hükümeti zaten konuşlandırabileceği bir silaha sahipti: "Bayraktar TB2"

Türk yapımı Bayraktar TB2, Azerbaycan'ın Ermeni zırhlı kuvvetlerini yenmesine ve 2020 Dağlık Karabağ savaşı'nda geniş toprakları geri almasına yardım ederek etkinliğini çoktan kanıtlamıştı.

Üstün becerilerini kanıtlamasıyla beraber bu drona hayranlık duyan ülkeler doğu Avrupa ve Kafkasya ile sınırlı kalmadı.

AFRİKA ÜLKELERİ FİLOLARINA EKLEMEK İÇİN SIRAYA GİRİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Burkina Faso'dan güneye hareket eden bölücü teröristlerin sızmasını engellemek için mücadele eden Batı Afrika eyaleti Togo'ya teslim edilen Bayraktar TB2'lerin sevkiyatı tamamlandı.

Mayıs ayında Nijer, Sahra Çölü'nün güneyindeki Sahel bölgesinde ve Çad Gölü çevresindeki isyancı gruplara yönelik askeri operasyonları için bu çok yönlü ve diğer modellerine kıyasla uygun fiyatlı uçaklardan yarım düzine satın aldı.

Diğer Afrikalı müşteriler arasında Etiyopya, Fas ve Tunus yer alırken, Angola da Türk yapımı dronlara büyük ilgi gösterdi.

2019 YILINDA LİBYA'DA KULLANILDI

Ancak bu gözetleme ve imha etmede bir numara olan insansız hava aracını kıtada ilk kullanan ülke, 2019 gibi erken bir tarihte Libya'ydı. Trablus kuvvetlerinin doğu isyancılarını engellemesine yardımcı olan Bayraktar TB2 kendini bu cephede de kanıtlamıştı.

Afrikalı talipler, özellikle yoksul ülkeler için, Bayraktar TB2, alışıla gelmiş bir insanlı jet ile hava sahası savunma kuvveti geliştirmek için gereken ekipman ve yıllarca süren elit eğitim maliyeti olmadan önemli hava gücü geliştirme şansı sağlıyor.

Bu da Bayraktar dronlarını Nijer ve Togo gibi devletler için altın değerinde olduğunu tekrardan kanıtlıyor.

Nijer'in, ülkenin başkent Niamey'e arabayla sadece birkaç saat uzaklıktaki Burkina Faso ve Mali dahil olmak üzere üç ayrı sınır bölgesindeki militanlarla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Hükümet birlikleri ayrıca Güneydoğu'yu Boko Haram ve İslam Devleti Batı Afrika Eyaleti'nin (Iswap) saldırılarına karşı korumak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Öte yandan Togo için ise terör tehdidi nispeten yeni ve son derece endişe verici bir deneyim.

Son on yılın büyük bölümünde militan grupların faaliyetleri merkezi Sahel ve esas olarak Fildişi Sahili, Gana, Togo ve Benin gibi kıyı ülkeleriyle sınırlarından uzak bölgelerden oluşuyordu.

Ancak günümüzde silahlı gruplar Burkina Faso'nun büyük bir bölümünde ve bu dört devletle sınırı boyunca uzanan kırsal alanlara ulaştıkça tablo değişmeye başladı.

2019'un sonlarına doğru güvenlik güçleri kuzey Togo'ya militan sızma belirtileri tespit ediyordu.

Başlangıçta savaşçılar sadece dinlenmek ve yaralarını sarmak için saklanıyor olsalar da Lomé'deki hükümet, Batı Afrika'daki komşuları gibi, tehdidin artabileceğinden endişe duyuyordu.

AFRİKA'NIN TERÖRLE MÜCADELESİNDE BÜYÜK ROL OYNAYACAK

Komşu Fildişi Sahili, 2016'te Grand Bassam beldesine teröristler tarafından bir saldırı düzenledi, bu da 19 kişinin ölmesine sebep oldu. Ardından 2020'de kuzeydoğudaki güvenlik güçleriyle saldırılar ve çatışmalar yaşanmaya devam etti.

Tüm bunlar terör örgütleriyle mücadele eden Afrika ülkelerinin çatışmada üstünlük sağlaması için ordularına yüksek teknoloji silahlar kazandırmasını gerektiriyor. Togo'ya tıpkı Nijer gibi militan savaşçı gruplarını tespit etmek ve teröristlere karşı saldırılar düzenleyebilmek için Kendi ülkesinde de ulusal hava gözetleme görevinden sorumlu olan Türk dronlarının devreye girdiği yer de tam burası oluyor.

Dronların kullanımı Sahel için yeni değil. Hem Fransa hem de ABD'nin Nijer'de hükümetin güvenlik stratejisini desteklemek için faaliyet gösteren drone üsleri var.

Federal hükümetin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile mücadele ettiği Etiyopya gibi daha büyük güçler içinse dronlar genel askeri kapasiteyi genişletmek için değerli bir araç olarak görülüyor.

AFRİKA İLE HEM ASKERİ HEM DE SİYASİ BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Hem Togo hem de Nijer için Türkiye ile arz ortaklığı siyasi açıdan da fayda sağlıyor. Hükümetin eski sömürge gücü olan Fransa ile yakın güvenlik ortaklıklarına olan bağımlılığını azaltmakta ve Afrika ülkelerinin hem siyasal hem de askeri açıdan özerkleşmesinde Türkiye önemli bir rol oynuyor.

Ankara'nın tarafında ise "drone diplomasisi" ve askeri ortaklık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sahra'nın güneyindeki dış politika tanıtımında önemli bir araç haline geldi. Havaalanlarının inşası ve diğer kilit altyapı projeleri gibi uzun süredir devam eden yapılaşma planları ise tamamlanmış oldu.