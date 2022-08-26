VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hayatı film oluyor
Aşk mutluluk vermeli
Babamla tanışmıyorum
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Milyonların borcu siliniyor
Teslim olan terörist tek tek anlattı!
Rusya'ya ambargo pahalıya patladı!
Terörist elebaşı İsveç'te muhatap alınmadı
Vahşet! 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakladı
Afrika ülkeleri Türk İHA'larına neden büyük ilgi duyuyor?
Ya istiklal ya ölüm! Büyük Taarruz 100 yaşında
Kanada'dan Ukrayna hamlesi: Askeri üssü İngiltere'ye taşıyor!
Sıcak havalar öfke nöbetlerini tetikleyebilir
Botoks sonrası sakın uçağa binmeyin: Göz kapağı düşüklüğü yapıyor
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 26 Ağustos
Geçmeyen boğaz ağrısı bel soğukluğu belirtisi olabilir
Çağın hastalığı: Dağınık beyin sendromu!
Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
İsviçre hükümeti kışın doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmayı hedefliyor
Yargıç, Trump'ın evinde yapılan arama kararının yayımlanmasını istedi
Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine teslim edildi
9 aylık bebek, mama, aşı kartı ve oyuncukla birlikte bahçe kapısına bırakıldı
Türkiye'den Lübnan'a destek: Üçüncü yardım gemisi Trablusşam'a ulaştı
26 Ağustos 2022 Cuma 09:05:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 09:05:00

Türk Bayraktar İHA'ları Afrika'da büyük ilgi görüyor... BBC'den dikkat çeken araştırma

Kaynak: BBC Türkçe

ABONE OL

Afrika ülkelerinin Türkiye'de üretilen Bayraktar İHA'larına ilgisi son zamanlarda giderek artmaya başladı. Ukrayna'da süren savaşa da damga vuran İHA'larımızla ilgili çarpıcı değerlendirmeyi BBC Türkçe yayınladı.

Afrika ülkelerinin Türkiye'de üretilen Bayraktar İHA'larına ilgisi son zamanlarda giderek artmaya başladı. Ukrayna'da süren savaşa da damga vuran İHA'larımızla ilgili çarpıcı değerlendirmeyi BBC Türkçe yayınladı.

Ukrayna, Rusya'nın işgaline karşı direnmeye başladığında birçok batılı devletten askeri destek aldı, bunların arasında ağır topçular, uzun menzilli roketler de vardı fakat hepsinden önce Kiev hükümeti zaten konuşlandırabileceği bir silaha sahipti: "Bayraktar TB2"

Türk yapımı Bayraktar TB2, Azerbaycan'ın Ermeni zırhlı kuvvetlerini yenmesine ve 2020 Dağlık Karabağ savaşı'nda geniş toprakları geri almasına yardım ederek etkinliğini çoktan kanıtlamıştı.

Üstün becerilerini kanıtlamasıyla beraber bu drona hayranlık duyan ülkeler doğu Avrupa ve Kafkasya ile sınırlı kalmadı.

AFRİKA ÜLKELERİ FİLOLARINA EKLEMEK İÇİN SIRAYA GİRİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Burkina Faso'dan güneye hareket eden bölücü teröristlerin sızmasını engellemek için mücadele eden Batı Afrika eyaleti Togo'ya teslim edilen Bayraktar TB2'lerin sevkiyatı tamamlandı.

Mayıs ayında Nijer, Sahra Çölü'nün güneyindeki Sahel bölgesinde ve Çad Gölü çevresindeki isyancı gruplara yönelik askeri operasyonları için bu çok yönlü ve diğer modellerine kıyasla uygun fiyatlı uçaklardan yarım düzine satın aldı.

Diğer Afrikalı müşteriler arasında Etiyopya, Fas ve Tunus yer alırken, Angola da Türk yapımı dronlara büyük ilgi gösterdi.

2019 YILINDA LİBYA'DA KULLANILDI

Ancak bu gözetleme ve imha etmede bir numara olan insansız hava aracını kıtada ilk kullanan ülke, 2019 gibi erken bir tarihte Libya'ydı. Trablus kuvvetlerinin doğu isyancılarını engellemesine yardımcı olan Bayraktar TB2 kendini bu cephede de kanıtlamıştı.

Afrikalı talipler, özellikle yoksul ülkeler için, Bayraktar TB2, alışıla gelmiş bir insanlı jet ile hava sahası savunma kuvveti geliştirmek için gereken ekipman ve yıllarca süren elit eğitim maliyeti olmadan önemli hava gücü geliştirme şansı sağlıyor.

Bu da Bayraktar dronlarını Nijer ve Togo gibi devletler için altın değerinde olduğunu tekrardan kanıtlıyor.

Nijer'in, ülkenin başkent Niamey'e arabayla sadece birkaç saat uzaklıktaki Burkina Faso ve Mali dahil olmak üzere üç ayrı sınır bölgesindeki militanlarla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Hükümet birlikleri ayrıca Güneydoğu'yu Boko Haram ve İslam Devleti Batı Afrika Eyaleti'nin (Iswap) saldırılarına karşı korumak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Öte yandan Togo için ise terör tehdidi nispeten yeni ve son derece endişe verici bir deneyim.

Son on yılın büyük bölümünde militan grupların faaliyetleri merkezi Sahel ve esas olarak Fildişi Sahili, Gana, Togo ve Benin gibi kıyı ülkeleriyle sınırlarından uzak bölgelerden oluşuyordu.

Ancak günümüzde silahlı gruplar Burkina Faso'nun büyük bir bölümünde ve bu dört devletle sınırı boyunca uzanan kırsal alanlara ulaştıkça tablo değişmeye başladı.

2019'un sonlarına doğru güvenlik güçleri kuzey Togo'ya militan sızma belirtileri tespit ediyordu.

Başlangıçta savaşçılar sadece dinlenmek ve yaralarını sarmak için saklanıyor olsalar da Lomé'deki hükümet, Batı Afrika'daki komşuları gibi, tehdidin artabileceğinden endişe duyuyordu.

AFRİKA'NIN TERÖRLE MÜCADELESİNDE BÜYÜK ROL OYNAYACAK

Komşu Fildişi Sahili, 2016'te Grand Bassam beldesine teröristler tarafından bir saldırı düzenledi, bu da 19 kişinin ölmesine sebep oldu. Ardından 2020'de kuzeydoğudaki güvenlik güçleriyle saldırılar ve çatışmalar yaşanmaya devam etti.

Tüm bunlar terör örgütleriyle mücadele eden Afrika ülkelerinin çatışmada üstünlük sağlaması için ordularına yüksek teknoloji silahlar kazandırmasını gerektiriyor. Togo'ya tıpkı Nijer gibi militan savaşçı gruplarını tespit etmek ve teröristlere karşı saldırılar düzenleyebilmek için Kendi ülkesinde de ulusal hava gözetleme görevinden sorumlu olan Türk dronlarının devreye girdiği yer de tam burası oluyor.

Dronların kullanımı Sahel için yeni değil. Hem Fransa hem de ABD'nin Nijer'de hükümetin güvenlik stratejisini desteklemek için faaliyet gösteren drone üsleri var.

Federal hükümetin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile mücadele ettiği Etiyopya gibi daha büyük güçler içinse dronlar genel askeri kapasiteyi genişletmek için değerli bir araç olarak görülüyor.

AFRİKA İLE HEM ASKERİ HEM DE SİYASİ BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Hem Togo hem de Nijer için Türkiye ile arz ortaklığı siyasi açıdan da fayda sağlıyor. Hükümetin eski sömürge gücü olan Fransa ile yakın güvenlik ortaklıklarına olan bağımlılığını azaltmakta ve Afrika ülkelerinin hem siyasal hem de askeri açıdan özerkleşmesinde Türkiye önemli bir rol oynuyor.

Ankara'nın tarafında ise "drone diplomasisi" ve askeri ortaklık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sahra'nın güneyindeki dış politika tanıtımında önemli bir araç haline geldi. Havaalanlarının inşası ve diğer kilit altyapı projeleri gibi uzun süredir devam eden yapılaşma planları ise tamamlanmış oldu.

Etiketler : Afrika ülkeleri SİHA BAYRAKTAR
Festival coşkusu

Festival coşkusu
Kızının çektiği ilk fotoğraf

Kızının çektiği ilk fotoğraf
1 senelik evlilik bitti

1 senelik evlilik bitti
'Çocukluğum Zararda'ya 1 milyon sevinci

'Çocukluğum Zararda'ya 1 milyon sevinci
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Zor günlerden geçiyor

Zor günlerden geçiyor
İkinci kez annelik için geri sayımda

İkinci kez annelik için geri sayımda
Küslük bitti

Küslük bitti
Bodrum gecesi

Bodrum gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes