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TÜBİTAK'ta bir ilk gerçekleşti: Selçuk Bayraktar gençlere mesajı verdi
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05 Eylül 2021 Pazar 10:44:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 10:44:00

TÜBİTAK'ta bir ilk gerçekleşti: Selçuk Bayraktar gençlere mesajı verdi

Kaynak: AA

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TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda bu yıl üniversite öğrencilerinin yanı sıra ilk defa lise öğrencileri de yarıştı. Yarışmaya Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'da katıldı. Gençlere yönelik en büyük sermayenin insan olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, 'Dev fabrikalar, dev araziler büyük sermaye değil. İnsanın fikri, donanımı, hayalleri en büyük değer yaşadığımız bilgi çağında. Genç yaşta insanların başarı şansı artıyor' dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamında lise öğrencilerinin yaptığı araçları inceleyerek, öğrencilere başarı diledi.

Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları programına katıldı.

Burada TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile lise öğrencilerin yaptığı elektrikli araçları inceleyerek bilgi aldı.

Öğrencilerle fotoğraf çektiren Bayraktar, gazetecilere, TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen bu tarz yarışların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yarışma için 81 ilden başvuruların yapıldığına değinen Bayraktar, zorlu yarış turlarının öğrencileri beklediğini kaydetti.

Ayrıca pistte bulunan öğrencilere tek tek başarılar dileyen Bayraktar, bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın da startını verdi.

Etiketler : TEKNOFEST Yönetim Kurulu Selçuk Bayraktar lise öğrencileri Efficiency Challenge Elektrikli
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