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26 Haziran 2019 12:45 | Çarşamba

TSK'nın gücüne güç katacak! Kement göreve hazır

Milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak taktik veri bağının oluşturulmasına yönelik Kement Projesi'nde, mesaj ve görüntü paylaşımı, proje isterlerinin üzerinde mesafelerde başarıyla gerçekleştirildi.

Milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak taktik veri bağının oluşturulmasına yönelik Kement Projesi başarıyla tamamlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Meteksan Savunma arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda, "saha kabul faaliyetleri" kapsamındaki hava-yer ve hava-hava testleri başarıyla gerçekleştirilerek, proje kapanışı yapıldı.

Hava-yer ve hava-hava testlerinde, en yüksek mesafeden, en büyük boyutlu görüntü aktarımı ve platformlar arası haberleşme başarıyla sağlandı.

Harekat kabiliyetine önemli katkı sağlaması ve aynı zamanda Milli Taktik Veri Bağı altyapısının oluşturulması hedefiyle başlatılan Kement Projesi ile ağ destekli harekatı destekleyen, muharebe sahasındaki hava aracı, mühimmat ve görev sistemleri gibi unsurlar arasında karmaşık bilgi setlerinin gerçek zamanlı olarak değişimini, kritik verilerin paylaşılmasını sağlayan ve ağ yapısında çalışan milli bir haberleşme sistemi geliştirildi.

Proje kapsamında, muharip hava platformları, röle platformları (insansız hava aracı, helikopter vesaire) ve su üstü platformları ile mühimmatlar için 5 tip terminal geliştirildi. Laboratuvar, yer-yer, hava-yer ve hava-hava testlerinden oluşan kabul testleri de başarıyla tamamlandı.

Hava-yer ve hava-hava testlerinde mühimmata ve iki ayrı hava platformuna entegre edilen Kement terminallerinin kurulan ağda mesaj ve görüntü paylaşımını, proje isterlerinin de üzerinde mesafelerde başarıyla gerçekleştirdiği doğrulandı.

BİRÇOK PLATFORMDA KULLANILABİLECEK

Kement terminalleriyle gerek ağ destekli veri bağı olarak (NEW-Network Enabled Weapon kabiliyeti) gerekse bir taktik data link olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için görev almaya hazır bir haberleşme sistemi oluşturuldu.

Ağda bir mühimmatın güdülmesi başta olmak üzere milli bir dalga formu ve kriptosuyla ağ destekli harekatın önemli bir unsuru olacak bu ürünler, uzun mesafeden, elektronik harbe dayanıklı, yüksek hızlı taktik veri haberleşme ihtiyacı duyulan pek çok uygulama ve platformda kullanılabilecek.

KEMENT

Kement Projesi kapsamında özgün ve milli olarak geliştirilen ürünler, bir taraftan mühimmatların veri bağı ihtiyaçlarını karşılayarak yeteneğini artırırken, diğer taraftan Türkiye'nin dünyada ağ temelli hareket yeteneğine sahip birkaç ülke arasında yerini almasını sağlayacak.

AA

TSK'nın gücüne güç katacak! Kement göreve hazır
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