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13 Şubat 2022 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 09:50:00

TSK için üretilecek HÜRJET sayısı belli oldu

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TSK için üretilecek HÜRJET sayısı belli oldu. 2023 yılında ilk uçuşunu yapması planlanan HÜRJET'ten 16 adet üretilecek.

2022 yılında hangardan çıkması ve yer testlerine başlaması hedeflenen Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET'ten 16 adet üretilecek

Ocak 2022'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısında 2023 yılında ilk uçuşunu yapması planlanan HÜRJET'in ilk etap seri üretim kararı alınmıştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, A Haber'de Gündem Özel yayınına konuk oldu. HÜRJET projesi ile ilgili konuşan Kotil, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET'te ilk etapta 16 adet tedarik edileceği bilgisini paylaştı. Kotil konuşmasında, "Hafif saldırı ve jet eğitimi uçağı. İçinde jet motoru var. Sesin yüzde 40 daha yükseğini uçuyor. Bunu Milli Muharip'in önüne koyduk. Devletimiz bundan 16 tane sipariş verdi. Türkiye'nin bu tip uçağa ihtiyacı var. Hem eğitim hem de saldırı uçağı. Bu da yaklaşık 1 ton patlayıcı taşıyor. Sesten hızlı uçuyor ve ekonomik. F-16'ya göre çok ekonomik. Dünya piyasasında yeri var. 2023'te uçacak. Bu süpersonik bir uçak." ifadelerine yer verdi.

Geçmişte HÜRJET'in 2022 yılı başında yer testlerine başlayacağını açıklamıştı. Yer testlerini takip eden süreçte yine 2022 yılında ilk uçuşun gerçekleştirileceğini aktaran Kotil, 18 Mart 2023 tarihinde HÜRJET'in daha olgun bir şekilde uçuş icra edeceğini açıklamıştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk jet eğitim uçağının ise 2025 yılında teslim edileceğini söyleyen Kotil, silahlı versiyonuna (HÜRJET-C) yönelik çalışmaların 2027 yılına kadar sürebileceğini ifade etmişti. Proje kapsamında iki adet uçabilir prototip uçak ile test faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet statik ve bir adet yorulma test uçağı üretilmesi planlanıyor.

HÜRJET JET EĞİTİM VE HAFİF TAARRUZ UÇAĞI

HÜRJET, 1.2 Mach azami hız ve 45,000 ft azami irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak ve son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracak. HÜRJET'in 2721 kg faydalı yük kapasitesine sahip Hafif Taarruz Uçağı modeli, ülkemizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinde, hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere silahlandırılacak.

Projenin halen devam etmekte olan kavramsal tasarım aşamasında, yapılan pazar analizinin ışığında tek motor ve çift motor alternatifleri değerlendirilerek, motor sayısına karar verilecek ve buna uygun olarak kavramsal tasarım çalışmaları yürütülecek. Uzun temin süreli sistemlerle ilgili tedarikçilerle iletişime geçilerek sistem çözümleri oluşturulacak.

Etiketler : Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET TSK
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