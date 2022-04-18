VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya devam ediyor
Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi, 6 kişi öldü
Togg'un Gemlik tesisindeki son gelişmeler paylaşıldı
İstanbul Havalimanı'na bugüne kadar 8 milyar avro yatırım yapıldı
Athena Tapınağı'nın 'koruyucuları' 2 bin 600 yıl sonra ziyaretçilerle buluşacak
Ramazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyor
Uşak'ta ayçiçeği ekim alanı hibe destekli tohumla 4 kat büyüdü
Ukrayna'daki savaşta binalar kadar doğa da ağır çatışmaların izlerini taşıyor
Teröristlerin inlerine böyle girildi
İki yönetim arasında enerji krizi!
Türkiye'ye döviz kazandıracak girişim
Rusya saat verdi!
Buradan sonraki adres Kandil!
“Çocuklara camiyi sevdirmek”
Yunan gazeteci umduğunu bulamadı!
Rusya'ya ait KA-52 Alligator düşürüldü
Yaralı teröristleri ölüme terk ettiler
Hedefler ele geçirildi
Terör yuvaları mühürlenecek
İstanbullular dikkat!
Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler!
Avrupa yolcusu
Abu Dabi molası
Babam intihar ettiğinde sahnedeydim
18 Nisan 2022 Pazartesi 13:15:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 13:15:00

Togg'un Gemlik tesisindeki son gelişmeler paylaşıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Togg'un boya tesisinin yüzde 96'sının, gövde tesisinin yüzde 92'sinin ve montaj tesisinin de yüzde 89'unun tamamlandığı bildirildi.

Togg'un Twitter hesabından Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Gemlik tesisimizde bu ay boya tesisinin yüzde 96'sı tamamlandı. Gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 89'u tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda ise şu bilgiler yer aldı:

"Gemlik tesisimizdeki çalışmalar, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Boya tesisinin yüzde 96'sı tamamlandı. Boya tankları ve fırınların testlerine başlandı. 63 bin 933 metre elektrik kablolama yapıldı. 26 bin 711 metre boru hattı döşendi.

Gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı. Üretim hattı robot yerleşimi tamamlandı. 24 bin 157metre elektrik kablolama yapıldı. 48 bin 684 metre boru hattı döşendi. Montaj tesisinin yüzde 89'u tamamlandı. 29 bin 216 metre elektrik kablolama yapıldı. 53 bin 335 metre boru hattı döşendi."

Öte yandan, Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

Etiketler : Togg Gemlik tesisi Üretim hattı robot yerleşimi
Astroloji merakı

Astroloji merakı
Çok tembelim

Çok tembelim
Yurtdışına taşınmadım

Yurtdışına taşınmadım
4K 'Çağrı'ya Atlas Sineması'nda gala

4K 'Çağrı'ya Atlas Sineması'nda gala
Müstakbel kayınvalideye oynadı

Müstakbel kayınvalideye oynadı
Arabesk yorum

Arabesk yorum
Boşanmaktan vazgeçtiler

Boşanmaktan vazgeçtiler
Sarışın güzel piyanist çıktı

Sarışın güzel piyanist çıktı
Senaryo önemli

Senaryo önemli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER